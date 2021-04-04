Son dakika haberi! Suriyeli mazlumlara insani yardımın görünmez emekçileri: Ağır vasıta şoförleri
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Son dakika haberi! Suriyeli mazlumlara insani yardımın görünmez emekçileri: Ağır vasıta şoförleri

Anadolu Ajansı / Cem Genco - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Suriye'nin İdlib bölgesine zor şartlarda insani yardımları ulaştıran ağır vasıta şoförleri, iç savaş mağduru binlerce sivile can damarı olmanın sorumluluğunu taşıyor.

CEM GENCO -Suriye'nin İdlib bölgesine zor şartlarda insani yardımları ulaştıran ağır vasıta şoförleri, iç savaş mağduru binlerce sivile can damarı olmanın sorumluluğunu taşıyor.

Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından savaş mağduru sivillere gönderilen yardımları farklı illerden yükleyerek idlib'e taşıyan tır ve kamyon şoförleri, özveriyle çalışıyor.

Yaşamsal ihtiyaçlara ulaşmakta güçlük çeken Suriyeliler, insani yardımları bölgeye ulaştıran ağır vasıta şoförlerini görünmez kahramanlar olarak nitelendiriyor.

Günlerinin büyük kısmını yollarda direksiyon başında geçiren şoförler, araçlarıyla Cilvegözü Sınır Kapısı'nı geçerek, yüklerini Suriye'nin Babül Hava Sınır Kapısı'nda Suriye plakalı kamyon ve tırlara teslim ederek, Reyhanlı'ya geri dönüyor.

Mersinli tır şoförü Ahmet Demiri (53), AA muhabirine, Suriye'deki iç savaşın başladığı 2011'den bu yana mazlumlara yardım taşıdıklarını söyledi.

Yaptıkları işin zor, tehlikeli ve aynı zamanda mutluluk verici olduğunu anlatan Demiri, "Geçen hafta Afrin'e gıda yükü boşaltıp döndükten sonra patlama yaşandığını öğrendik ve üzüldük. İçimizde korku olsa da işimizi severek yapıyoruz. Hem ekmek paramızı kazanmak hem de savaş mağdurlarına yardımcı olmak bizleri motive ediyor. Zor şartlarda mazlumlara katkı sağladığımız için işimizi özveriyle yapmaya devam edeceğiz."

"Geçen hafta Babül Hava Sınır Kapısı'nda yaşanan patlamada arkadaşımı kaybettim"

Şanlıurfa'dan gelen tır şoförü İsa Ay ise 5 yıldır savaş bölgesine gıda malzemesi taşıdığını anlattı.

Babül Hava Sınır Kapısı alanındaki ticari malzemeler taşıyan tırlar bölgesine yapılan hava saldırısında Suriyeli tır şoförü arkadaşını kaybettiğini aktaran Ay, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa, Gaziantep gibi illerden un, bulgur ve çeşitli gıda malzemelerini Cilvegözü Sınır Kapısı'na getiriyoruz. Suriye tarafında yaşanan her patlamada bizler çok üzülüyoruz. Geçen hafta Babül Hava Sınır Kapısı'nda yaşanan patlamada arkadaşımı kaybettim, çok üzüldüm, işimiz zor olsa da severek yapıyoruz. Savaş bölgesine yardım taşımak bizleri mutlu ediyor, insanların dertlerine biraz olsun katkıda bulunuyorsak ne mutlu bize."

Tır sürücüsü Mahmut Bozkurt da 5 yıldır Şanlıurfa'dan getirdiğini gıda yükünü Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçirerek tampon bölgede aktardığını söyledi.

Suriye'deki mazlumlara yardım ulaştırılmasına katkı sağladığı için mutlu olduğunu dile getiren Bozkurt, "Tır sürücüsü olmak çok zor ancak keyifli bir şekilde yapıyoruz. Bölgede yaşanan patlamalar nedeniyle zorluk yaşasak da işimizin verdiği sorumluluk gereği devam ediyoruz." dedi.

Son dakika haberi! Suriyeli mazlumlara insani yardımın görünmez emekçileri: Ağır vasıta şoförleri
Son dakika haberi! Suriyeli mazlumlara insani yardımın görünmez emekçileri: Ağır vasıta şoförleri
Son dakika haberi! Suriyeli mazlumlara insani yardımın görünmez emekçileri: Ağır vasıta şoförleri
Son dakika haberi! Suriyeli mazlumlara insani yardımın görünmez emekçileri: Ağır vasıta şoförleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

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