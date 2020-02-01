Suriyeli Maguni protez eline kavuşacağı günü bekliyor

01.02.2020 12:00 | Son Güncelleme: 01.02.2020 12:32

Suriye'nin İdlib kentinde, rejim uçakları tarafından düzenlenen hava saldırısında ağır yaralanan 31 yaşındaki Rafid Maguni, tedavi için geldiği Türkiye'de protez ele kavuşacağı günün bekliyor.

İdlib'te bir yıl önce meydana gelen hava saldırısında sağ elini kaybeden, sol elinde deformasyon oluşan ve sol gözünde ise yüzde 50 oranında görme kaybı yaşayan Rafid Maguni, çocuklarına sarılabilmek için protez elin hayalini kuruyor.

Protez el için hayırseverlerin desteğine ihtiyacı olan Maguni, sığındığı Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki bakımevinde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşi ve 4 çocuğunu İdlib'de bırakarak yaklaşık 2 ay önce tedavi için Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Rejim uçakları tarafından düzenlenen ve evine isabet eden hava saldırısının hayatını altüst ettiğini dile getiren Maguni, Suriye'de 5 ameliyat geçirdiğini kaydetti.

Maguni, "Yaşadığım acının tarifi yok. Hayatta kaldığım için Allah'a şükrediyorum. Tedavi için sığındığım Türkiye'ye çocuklarıma sarılabileceğim, ellerini tutup gezdirebileceğim protez için geldim." dedi.

Eşi ve çocuklarının İdlib'te kaldığını belirten Maguni, bir an önce protez eline kavuşup evlatlarının yanına gitmek istediğini ifade etti.

Kaynak: AA