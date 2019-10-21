Suriyeli Kürtler Irak'a giden ABD konvoyunu taşladı: Bize ihanet ettiniz, lanetleneceksiniz

Suriyeli Kürtler Irak'a giden ABD konvoyunu taşladı: Bize ihanet ettiniz, lanetleneceksiniz

Amerikan ordusuna ait yaklaşık bin askerlik konvoy Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilerek Irak'a geçerken yerli halkın saldırısıyla karşılaştı.

21.10.2019 15:16
Suriyeli Kürtler Irak'a giden ABD konvoyunu taşladı: Bize ihanet ettiniz, lanetleneceksiniz

Amerikan ordusuna ait yaklaşık bin askerlik konvoy Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilerek Irak'a geçerken yerli halkın saldırısıyla karşılaştı.


Mardin'in ilçesi Nusaybin'e sınır şehri olan Kamışlı mevkiinde ABD ordusuna ait bazı araçların önüne çıkan kimliği belirsiz kişiler konvoya taş ve çürük meyve fırlattı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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