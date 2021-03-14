Son dakika haber! Suriyeli küçük Ziyad bombardımanda kör olan babasının gözü oldu
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Son dakika haber! Suriyeli küçük Ziyad bombardımanda kör olan babasının gözü oldu

14.03.2021 12:51 | Son Güncelleme: 14.03.2021 12:59
Son dakika haber! Suriyeli küçük Ziyad bombardımanda kör olan babasının gözü oldu

Gelen son dakika haberlerine göre SURİYE'nin İdlip bölgesinde bombardımanda gözlerini kaybeden Muhammed Sadduf (47), 7 çocuğuyla birlikte Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşam savaşı veriyor.

SURİYE'nin İdlip bölgesinde bombardımanda gözlerini kaybeden Muhammed Sadduf (47), 7 çocuğuyla birlikte Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşam savaşı veriyor.  Ailenin 7 yaşındaki oğlu olan Ziyad, babasının görmeyen gözü oldu. Baba Sadduf, çocuğunu en son gördüğünde 3 aylık olduğunu ve o haliyle hatırladığı için saçlarının kesilmesine izin vermediğini söylerken, oğlu Ziyad ise  kız çocuklarına benzetildiği için saçlarını kestirmek istyor. Mahalle halkı da aileye yardım etmek istediklerini ancak ailenin  kabul etmediğini  söylüyor. 

Suriye'nin İdlip bölgesinde, 2014 yılında yaşanan bombardıman nedeniyle gözlerini kaybeden Muhammed Sadduf, 2018 yılında 7 çocuğuyla birlikte Türkiye'ye geldi. Önce tedavi için İstanbul'a gelen Muhammed Sadduf, tekrar gözünün görmesinin mümkün olmadığını öğrendi. Ardından da ailesiyle birlikte Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşamaya başladı.  2 yıldır İnegöl'de yeni bir hayat kurmaya çalışan  ailenin 7 yaşındaki oğulları Ziyad ise  görmeyen Baba Sadduf'un gözü oldu. Doğduğu andan beri oğlu Ziyad'ın saçlarının kesilmesine izin vermediğini söyleyen Sadduf, "Çocuğumu en son gördüğümde henüz 3 aylıktı. O haliyle hatırlamak istediğim için saçlarına makas değmesine izin vermedim" dedi. Tedavi için 2 yıl önce İstanbul'a geldiklerini söyleyen Muhammed Sadduf, doktorun gözlerinin artık görmeyeceğini söylediğini belirtti. Bunun üzerine yerleştikleri Bursa'nın İnegöl ilçesinde yardımlarla yaşadıklarını anlattan Sadduf, "Oğlum gözüm oldu. Evden her gün beş vakit namazımı kılmak için beni camiye götürüyor. Türkçeyi öğrendi ve dışarıya çıkmak istediğimde elimden tutup götürüyor" diye konuştu.   

'SAÇLARIMIN KESİLMESİNİ İSTİYORUM'

Babasına severek yardım ettiğini söyleyen küçük Ziyad ise "Su getiriyorum, camiye götürüyorum. Babam, görmüyor ancak saçlarımın da kesilmesini istemiyor. Fakat uzun saçımı görenler kız olduğumu düşünüyor. Bu yüzden artık kestirmek istiyorum" dedi.Mahalle sakinlerinden Oğuz Erdem de babayla oğlunu 2 yıldır gördüklerini belirterek aileye yardımcı olmak istediklerini ancak kabul etmediklerini söyledi. Erdem, "Zor şartlar altında yaşıyorlar. Türk örf ve adetlerine uygun, ahlaklı bir hayat sürüyorlar.  İlk gördüğümüzde babasının elinden tutan çocuğun kız olduğunu düşünmüştük. Hayırlı bir evlat olduğu için Ziyad'ı hepimiz çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dakika haber! Suriyeli küçük Ziyad bombardımanda kör olan babasının gözü oldu
Son dakika haber! Suriyeli küçük Ziyad bombardımanda kör olan babasının gözü oldu
Son dakika haber! Suriyeli küçük Ziyad bombardımanda kör olan babasının gözü oldu
Son dakika haber! Suriyeli küçük Ziyad bombardımanda kör olan babasının gözü oldu
Son dakika haber! Suriyeli küçük Ziyad bombardımanda kör olan babasının gözü oldu
Son dakika haber! Suriyeli küçük Ziyad bombardımanda kör olan babasının gözü oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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