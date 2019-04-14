Suriyeli Kişi Bıçaklanıp Gasbedildi

GAZİANTEP'te, Suriye uyruklu İbrahim Muhammed Mustafa (28), yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından, kalçasından ve bacağından bıçaklandı, 500 TL'si gasbedildi.

Olay, öğlen saatlerinde Ünaldı Mahallesi'nde Hasip Durri Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede yürüyen Suriye uyruklu İbrahim Muhammed Mustafa'nın önü kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildi. İddiaya göre para isteyen kişiler olumsuz yanıt alınca Mustafa'yı bacağından ve kalçasından bıçakladı. Saldırganlar kanlar içerisinde yere yığılan Mustafa'nın cebindeki 500 TL'yi gasbederek kaçtı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Mustafa, hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise İbrahim Muhammed Mustafa'yı bıçaklayıp gasbeden şüphelilerin kimliklerini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. - Gaziantep

Kaynak: DHA