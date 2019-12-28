28.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 28.12.2019 11:40

Milli Savunma Bakanlığı Rasulayn'da terörün izleri silindikçe hayatın normale döndüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rasulayn'da dükkanlarını açan yöre esnafı, hem ticari hayatı canlandırıyor hem de halkın ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir görev üstleniyor. Terörün izleri silindikçe Suriyeli kardeşlerimiz işlerine dönmenin mutluluğunu yaşıyor."

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA