"Suriyeli kardeşlerimiz işlerine dönmenin mutluluğunu yaşıyor"
Milli Savunma Bakanlığı Rasulayn'da terörün izleri silindikçe hayatın normale döndüğünü bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı Rasulayn'da terörün izleri silindikçe hayatın normale döndüğünü bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Rasulayn'da dükkanlarını açan yöre esnafı, hem ticari hayatı canlandırıyor hem de halkın ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir görev üstleniyor. Terörün izleri silindikçe Suriyeli kardeşlerimiz işlerine dönmenin mutluluğunu yaşıyor."
(Mehmet Kalay/İHA)