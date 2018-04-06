Suriyeli Kardeşlerimiz Afrin'e Dönmek İçin Gün Sayıyor"

İZZET MAZI - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bizim kahraman Mehmetçiğimiz, güvenlik güçlerimiz tarih boyunca hiçbir sivile zarar vermemiş ve bunun için de çok yoğun bir gayret sarf etmiştir." dedi.

Bakan Kaya, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı süresince çok başarılı bir operasyon yürüttüğünü, bunu yaparken de hiçbir sivile zarar vermemek için üstün gayret gösterdiğini belirtti.

Afrin bölgesinin en kısa sürede kadın ve çocuklar başta olmak üzere tüm sivillerin huzur içerisinde yaşayacakları bir bölge haline getirilmesi için gerekli çalışmalara başlandığını ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"İnşallah tüm masum sivillerin, kadınların ve çocukların huzur içerisinde yaşayacakları bir ortam haline getirmek için bölgede hem ordumuz, hem Türk Kızılay hem de AFAD görev yapıyor. Bugün orada siviller yeniden normal hayatlarını yaşamaya başlıyorlar. Bu kapsamda 2 yıldır okula gitmeyen çocuklar, inşallah okulla buluşacak. Kadınlar evlerinde huzur içerisinde korkusuzca yaşayacaklar inşallah. Bizim kahraman Mehmetçiğimiz, güvenlik güçlerimiz tarih boyunca hiçbir sivile zarar vermemiş ve bunun için de çok yoğun bir gayret sarf etmiştir."

"İnsanlık dramına sessiz kalmayan en güçlü ülke Türkiye"

Bugün Suriye'de ciddi bir insanlık dramı yaşandığını ve birçok ülkenin sessiz kaldığını anlatan Kaya, orada gerçekten insanlık dramı yaşanırken bu duruma sessiz kalmayan en güçlü ülkenin Türkiye olduğunu aktardı.

Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dünya kamuoyunda Suriye sorunun çözüme ulaşması adına yoğun mesai harcadığını anımsattı.

Türkiye'nin ülke olarak tüm mazlum ve masum halka kapılarını ve evlerini açan bir halkı olduğuna işaret eden Kaya, "Suriyeli kardeşlerimiz Cerablus'a nasıl döndülerse, bugün de terörden temizlenen Afrin bölgesine yurtlarına ve yuvalarına geri dönmek için gün sayıyorlar. Bizim temennimiz tüm Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunarak, orada barışın ve huzurun yeniden hakim olduğunu görmek. Bütün gayretimiz, huzur ortamının tüm Suriye genelinde oluşması için." diye konuştu.

Bakan Kaya, Rusya ve İran ile yapılan zirvenin Suriye'nin geleceği açısından önem taşıdığını belirterek, tüm temennilerinin en kısa sürede bölgede barışın tamamen sağlanması ve masum insanların kendi ülkelerine dönmeleri olduğunu söyledi.