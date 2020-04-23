Suriyeli kardeşlerden 23 Nisan kutlaması Gercüş'te Suriyeli 2 çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşkuyla kutladı.

Gercüş'te Suriyeli 2 çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşkuyla kutladı.

Cumhuriyet İlkokulunda okuyan Suriye uyruklu Mahmut ve Hamit El Ahmed, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evlerini Türk bayrakları ve Atatürk fotoğraflarıyla donattı.

İki kardeş, İstiklal Marşı okudu, söyledikleri şiiri de videoya çekerek sosyal medyada paylaştı.

Kaynak: AA