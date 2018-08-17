Suriyeli Kardeşler 7 Yıl Sonra Hacda Karşılaştı

Suriye'deki iç savaş yüzünden 7 yıldır birbirlerini görmeyen kardeşler Mekke'de haç sırasında karşılaştı. Sosyal medya sitesine yüklenen videoda 7 yıldır birbirini göremeyen 2 kardeş, Hac yaparken karşılaşınca ağlayarak birbirlerine sarılıyor.

DİĞER HACILAR DA AĞLAMAYA BAŞLADI

İki kardeş birbirlerine sarılınca duygularına hakim olamayan diğer hacılar da ağlamaya başlıyor. Edinilen bilgiye göre, kardeşlerden birisi Ürdün'de yaşarken diğeri Suriye'de hayatına devam ediyor.