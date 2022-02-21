İSTANBUL-SURİYELİ KARDEŞLER 6 YIL SONRA İSTANBUL HAVALİMANI'DA BULUŞTU

İSTANBUL (DHA) - Suriye insan hakları aktivisti ve tutuklu eski işkence mağduru Omar Alshogre, 6 yıldır ayrı olduğu kız kardeşiyle İstanbul'da buluştu.

Suriye'de yaşanan olayların ardından kız kardeşi Türkiye'ye kaçan Omar Alshogre tutuklu bulunuyordu. Suriye İnsan Hakları aktivisti olan Alshogre tutuklu bulunduğu cezaevinden çıktıktan sonra kız kardeşinin yanına İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'nda buluşan iki kardeşi göz yaşlarına hakim olamazken o anlar sosyal medyada yer aldı.