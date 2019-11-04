Suriyeli kanser hastası, Türkiye'ye getirildi

Suriyeli kanser hastası, Türkiye'ye getirildi

Suriyeli kanser hastası, Türkiye'ye getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Resulayn'da tedaviye ihtiyacı olan Suriyeli bir kanser hastasının Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne nakledildiğini duyurdu.

04.11.2019 17:35
Suriyeli kanser hastası, Türkiye'ye getirildi

Suriyeli kanser hastası, Türkiye'ye getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Resulayn'da tedaviye ihtiyacı olan Suriyeli bir kanser hastasının Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne nakledildiğini duyurdu. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Resulayn'da tespit edilen ve tedaviye ihtiyacı olan Suriyeli bir kanser hastası, tabip personelimizin kontrolünde Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne nakledilerek tedavisine başlandı" denildi. 

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ 

ANKARA,


Kaynak: DHA
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