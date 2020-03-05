05.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:17

Suriyeli kanaat önderlerine provokasyon uyarısı

ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, Tel Abyad ile Rasulayn'dan gelen Suriyeli kanaat önderlerine Avrupa kapılarının açılması konusu, eğlence ve ticari amaçla kullanılan mekanlarda dikkat edilmesi gereken kurallar, provokasyonlara karşı alınacak tedbirler konusunda bilgilendirme yaptı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, GAPTEAM Toplantı Salonunda, kentte bulunan ve Tel Abyad ile Rasulayn'dan gelen Suriyeli kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, aşiret liderleriyle bir araya gelerek gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye'nin İdlib'de başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı, Türkiye'de yaşayan mültecilere Avrupa kapılarının açılması, eğlence ve ticari amaçla kullanılan mekanlarda dikkat edilmesi gereken kurallar, provokasyonlara karşı alınacak tedbirler, sosyal medyada yanlış anlaşılacak konulara karşı hassasiyet gösterilmesi gibi hususlarda katılımcıları bilgilendiren Vali Erin, Türkiye'deki Suriyelilerin kardeşlik iklimini korumaları için tavsiyelerde bulundu.

Türkiye'nin amacının başta ülkesinin güvenliğini sağlamak olduğunu vurgulayan Erin, şunları kaydetti:

"Türkiye, Suriye topraklarında yaşayan mazlum halkı, terör örgütlerinin ve rejimin saldırılarından muhafaza etmek için çaba gösteriyor. Türkiye güneyden, batıdan, doğudan etrafını saran, terör örgütlerinden oluşturulan kuşağa sessiz kalmayacaktır. Bunun için de gerekli müdahaleleri sonuna kadar yapacaktır. Mücadele edilmesi gereken güçlerle bu millet, geçmişten aldığı ilham ve kahramanlığıyla mücadele edecek, yeteneğini ve kudretini ortaya koyacak, o güçleri geldikleri yere gönderecektir. Bundan hiç şüpheniz olmasın."

Kaynak: DHA

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