Suriyeli kanaat önderi Prof. Mustafa Müslim, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
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Suriyeli kanaat önderi Prof. Mustafa Müslim, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Suriyeli kanaat önderi Prof. Mustafa Müslim, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Suriyeli kanaat önderi Prof. Mustafa Müslim (81), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Suriyeli kanaat önderi Prof. Mustafa Müslim (81), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak 2014'ta Türkiye'ye sığınan Prof. Mustafa Müslim'in, bir süredir Kovid-19 tedavisi gördüğü Gaziantep Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nde durumu ağırlaştı. Yoğun bakım servisine alınan Müslim, bu sabah hayatını kaybetti.

Müslim'in cenazesi, yapılan işlemlerin ardından yakınları tarafından toprağa verilmek üzere Suriye'ye gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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