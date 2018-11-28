Suriyeli Kadınların Eserleri Ankara'da Sergileniyor

Türkiye'de yaşayan 12 Suriyeli kadının deneyimlerini yansıttıkları sanat eserleri Ankara'da sergileniyor.

Sosyal Uyum Yardım (SUY) programı çerçevesinde yürütülen 3 aylık sanat çalışmasının ardından Türkiye'deki Suriyeli kadınların bakış açısını dışa vuran eserlerinin sergilendiği "Umudun Renkleri" projesinin lansmanı başkentteki Cermodern sanat galerisinde yapıldı.

Sergide, Türk eğitmenlerden serigrafi, kırkyama ve linolyum gibi farklı sanat teknikleri öğrenen 12 Suriyeli kadının savaş sürecinde yaşadıkları, kaçışları ve Türkiye'deki deneyimlerini yansıtan eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı Temsilcisi Nils Grede, burada yaptığı konuşmada, proje kapsamında Türkiye'yi geçici yurtları olarak benimseyen Suriyelilerin yaratıcılık ve umutla eserler ürettiğini söyledi.

Suriye'de yerlerinden edilen ve Türkiye'de yaşamaya başlayan bu kadınların sanatı kendilerini keşfetme ve ifade etme aracı olarak kullandıklarını kaydeden Grede, savaş sürecinde ve sonrasında yaşadıkları travmatik deneyimleri sanata dönüştürerek umutlarını yansıttıklarına işaret etti.

Grede, Türkiye'nin çok fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yaptığına dikkati çekerek bu kapsamda dünyanın en büyük insani yardım programının yürütüldüğün vurguladı.

Türkiye'nin mültecilere ev sahipliği konusunda iyi bir örnek teşkil ettiğini belirten Grede, "Burada sergilenen eserler, kadınların sığınmacı olmalarından bu yana, çıktıkları duygusal yolculuklarını anlamamızı sağlayan bir pencere oldu." dedi.

"Suriyeki kadınlar saniyeler içinde süper kahramana dönüşebiliyor"

Türk Kızılayı Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük, projenin kendisini heyecanlandırdığını belirterek projeye destek veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, AB, BM Dünya Gıda Programı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Göç İdaresi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne teşekkürlerini iletti.

Sosyal Uyum Yardım programının başarıyla devam ettiğini kaydeden Küçük, proje kapsamında yaklaşık 1,5 milyon ihtiyaç sahibine destek olunduğunu belirtti.

"Suriye'deki kadınlar saniyeler içinde bir süper kahramana dönüşebiliyor. Bunu Halep'te, Doğu Guta'da gördük." diyen Küçük, bu nedenle onların kısa sürede sanatçıya dönüşmelerine şaşırmadığını söyledi.

Küçük, sanatın, duyguların ve düşüncelerin en saf ifade edilme hali olduğuna dikkati çekerek Suriyeli kadınların ileriki eserlerinde mutluluk ve umut gibi şeyleri yansıtmalarını ümit ettiğini sözlerine ekledi.

AB Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları (ECHO) Türkiye Bölge İletişim Yetkilisi Mathias Eick, Sosyal Uyum Yardım programının dünyadaki en büyük insani yardım programı olduğunu belirtti.

Eick, 1 milyar avroluk bütçeye sahip bu program kapsamında bütçenin önemli bir bölümünün ihtiyaç sahibi Suriyelilere ayrıldığını kaydetti.

Umudun Renkleri projesinin ev sahibi topluluk olan Türkiye halkı için de yararları olduğunu ifade eden Eick, sergide travmatik deneyimlerin nasıl sanat eserine dönüştüğünü gördüklerini söyledi.

Eick, bu projenin Türk toplumu ve Türkiye'deki birçok kurumun başarısının sembolleşmiş hali olduğunu sözlerine ekledi.

Umudun Renkleri sergisinde eserleri bulunan Suriyeli Feride, 2015'te Halep'ten Türkiye'ye geldiğini belirterek eylül ayında bu projeye dahil olduğunu ve buradaki faaliyetlerin kendisini çok memnun ettiğini anlattı.

Yeşil rengini çok sevdiğini ve bu yüzden eserlerinde kullandığını anlatan Feride, Suriye'deki evinin balkonunda birçok bitki ektiğini ve bu projeyle o zamanlar hissettiği mutluluğu anımsadığını söyledi. Feride, proje kapsamında geleceğe dair umutlarını yansıttığı eserler yaparak kendini rahatlattığını kaydetti.

Suriyeli Hanan da Hama'dan geldiğini ve Türkiye'yi ikinci evi olarak gördüğünü belirterek "Bu proje Suriye'deki çatışmalı, kara günleri unutmamıza yardımcı oldu." şeklinde konuştu.

Sanata daha önceden de ilgisi olduğunu anlatan Hanan, güneşin rengi sarıyı küçüklüğünden beri çok sevdiğini ve bu yüzden eserlerinde sıkça kullandığını söyledi.

Türkiye'ye kendilerini misafir ettiği için teşekkür eden Hanan, Kızılayın kendilerine sağladığı destekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.