Suriyeli kadınlara kürtaj yapan sahte doktor gözaltına alındı
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Suriyeli kadınlara kürtaj yapan sahte doktor gözaltına alındı

03.03.2021 21:56 | Son Güncelleme: 03.03.2021 22:00
Suriyeli kadınlara kürtaj yapan sahte doktor gözaltına alındı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde jandarma ekipleri, Suriye uyruklu sahte doktor kadın tarafından işletilen doğum muayenehanesine baskın yaptı.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde jandarma ekipleri, Suriye uyruklu sahte doktor kadın tarafından işletilen doğum muayenehanesine baskın yaptı. Yasa dışı kürtaj yaptığı belirlenen sahte doktor R.K. gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde Suriye uyruklu sahte bir doktorun muayenehanede çalıştığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon için harekete geçti. Muayenehanede Suriye uyruklu kadınların kontrollerinin yapıldığı, ilaç tedavisi verildiği ve kürtaj yapıldığını belirleyen ekipler, bir apartmanın giriş katında bulunan muayenehaneye baskın yaptı. Baskında Suriye uyruklu sahte doktor R.K. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 300 ilaç, ameliyatlarda kullanılan 4 cerrahi malzeme ve ultrason cihazı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konularak Gölcük Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edilirken, sahte muayenehane Gölcük Belediyesi ekiplerince mühürlendi. Nitelikli dolandırıcılık ve yetkisiz olarak ücret karşılığı sağlık hizmeti vermek suçlarından gözaltına alınan Suriye uyruklu R.K. ise ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. 

 


Suriyeli kadınlara kürtaj yapan sahte doktor gözaltına alındı
Suriyeli kadınlara kürtaj yapan sahte doktor gözaltına alındı
Suriyeli kadınlara kürtaj yapan sahte doktor gözaltına alındı
Suriyeli kadınlara kürtaj yapan sahte doktor gözaltına alındı
Suriyeli kadınlara kürtaj yapan sahte doktor gözaltına alındı
Suriyeli kadınlara kürtaj yapan sahte doktor gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN

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