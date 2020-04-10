Suriyeli kadınlar, maske üretiyor
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Reyhanlı, Hatay, Güncel

Suriyeli kadınlar, maske üretiyor

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, Yetim Vakfı'na ait Reyhanlı Eğitim Köyü'nde eğitim gören Suriyeli yetimlerin anneleri, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında maske üretimine başladı.

10.04.2020 12:48 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:48
Suriyeli kadınlar, maske üretiyor

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, Yetim Vakfı'na ait Reyhanlı Eğitim Köyü'nde eğitim gören Suriyeli yetimlerin anneleri, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında maske üretimine başladı. Kaymakamlığın izni ve koordinasyonuyla kadınların üreteceği bin maske, kamu görevlileri başta olmak üzere ilçenin ihtiyacı için kullanılacak.

Yetim Vakfı'na bağlı olarak Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde faaliyet gösteren ve 2019-2020 eğitim öğretim yılında bin 20 yetim çocuğun barınma ve eğitim ihtiyaçlarının karşılandığı Reyhanlı Eğitim Köyü atölyeleri, koronavirüs ile mücadele kapsamında maske üretim tesisi oldu. Reyhanlı Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinasyonuyla Reyhanlı Eğitim Köyü Tekstil ve Tasarım Atölyesi'nde Suriyeli 10 yetim annesi ve 2 personel maske üretimine başladı. Maskeler, kaymakamlık tarafından ilçedeki kamu kuruluşlarının ihtiyacı için kullanılacak.

BUHARLI DEZENFEKTE YAPILIYORTamamen izole edilen atölyede maske, eldiven, dezenfektan gibi tedbirlere uyarak üretim yapıyor. Reyhanlı Eğitim Köyü Koordinatörü Hamza Dinçer, maskelerin sağlık standartlarına uygun olarak üretildiğini ve Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine omuz vermekten mutluluk duyduklarını söyledi. Dinçer, tekstil atölyesinde 10 Suriyeli anne ve 2 personelle birlikte günde bin adet maske üretimini hedeflediklerini de belirtti.

Tüm ihtiyaçları Yetim Vakfı'nca karşılanan Reyhanlı Eğitim Köyü, savaş mağduru Suriyeli yetim ve öksüz çocuklar başta olmak üzere ilçedeki yetim çocuklara barınma ve eğitim hizmetleri sunuyor. Bu köyde anaokulu, özel milletler arası ilkokul ve Anadolu İmam-Hatip Lisesi hizmet veriyor. 2019 yılında 195'i yatılı olmak üzere toplam bin 20 çocuğa hizmet veren Reyhanlı Eğitim Köyü'nde eğitim gören çocuklar, koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitime devam ediyorlar.


Kaynak: DHA

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