Suriyeli kadınlar ihtiyaç sahipleri için maske üretiyor
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Şanlıurfa, Türkiye, Suriye, Güncel

Suriyeli kadınlar ihtiyaç sahipleri için maske üretiyor

Suriye'deki iç savaşın ardından bu ülkeden en çok göçü alan illerin başında gelen Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeli kadınlar, ihtiyaç sahipleri için gönüllü olarak maske üretiyor.

26.03.2020 11:14 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:14
Suriyeli kadınlar ihtiyaç sahipleri için maske üretiyor

Suriye'deki iç savaşın ardından bu ülkeden en çok göçü alan illerin başında gelen Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeli kadınlar, ihtiyaç sahipleri için gönüllü olarak maske üretiyor.

Merkez Eyyübiye ilçesinde bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı Mesleki Eğitim Merkezi bünyesinde çeşitli faaliyetler yürüten Suriyeli kursiyerler, koronavirüse karşı Türkiye'nin uyguladığı tedbirlere destek olmak için kolları sıvadı. Merkezdeki Suriyeliler, koruyucu ipek kumaştan sürekli kullanılabilecek maske üretimine başladı.

Merkezin sorumlusu, Suriyeli Muhammed Şaha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 7 yıldır Türkiye'de olduğunu söyledi.

İnsanların virüsten korunmak için her türlü tedbiri almaya çalıştığını anlatan Şaha, çoğu kişinin maskeye ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Şaha, maskeleri merkezde görev alan kadınların yaptığını belirterek, şöyle devam etti:

"Biz bir grup Suriyeli, İHH için gönüllü olduk. Gönüllü olarak insanların asgari ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Şu an maske talebi var. Günlük bin adet üretim yapıyoruz. Bunu ücretsiz yapıp, dağıtıyoruz. Türkiye'de kardeşlerimiz bizim için bugüne kadar çok şey yaptı, biz de onlar için şu anda basit bir şey yapabiliyoruz, keşke daha fazla şey yapabilseydik. Bizim yaptığımız, Türk kardeşlerimizin bize kapılarını ve gönüllerini açmasının yanında çok basit kalıyor. Bunları fakir ve yetimlere, Suriyeli-Türk ayrımı yapmaksızın dağıtıyoruz. Bu konuda bağışta bulunup yardımcı olan herkese teşekkür ediyoruz. Destek geldiği müddetçe ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğiz."

"Türkiye için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz"

Suriyeli Türkmenlerden Elif Musa da hem Türk hem de Suriyeli ihtiyaç sahipleri için merkezde çalıştığını dile getirdi.

Merkezde birçok arkadaşıyla yoğun şekilde mesai harcadıklarını aktaran Musa, "Burada gönüllü olarak maske yapıyorum. Gücümüzün yettiği kadar mücadele verip, akşam 17.00'ye kadar yoğun şekilde çalışıyoruz." diye konuştu.

Musa, herkesin elinden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalıştığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Burada herkes çocuğunu evde bırakıp insanlara faydalı olmak için çalışıyor. Bu zor günlerde önemli bir fedakarlık olduğunu düşünüyorum. Elimizden bu geliyor, biz de yapıyoruz. Suriye'den geldiğimizde Türkiye kapılarını açtı, bize çok yardımcı oldu. Biz de şimdi Türkiye için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz."

"Vefa borcu olarak üretiyoruz"

Halepli 8 çocuk annesi Fadile Hüseyin de maske imal etmek için gayret ettiğini söyledi.

Türk halkının ve devletinin Suriyelilere çok destekte bulunduğunu hatırlatan Hüseyin, "Biz de vefa borcu olarak onlar için şu an maske üretiyoruz." dedi.

Hüseyin, bir an önce salgından kurtulunması dileğinde bulunarak, desteklerinden dolayı İHH İnsani Yardım Vakfı'na teşekkür etti.

"Talep eden kurumlara bağışlanacak"

Şanlıurfa İHH İnsani Yardım Derneği Temsilcisi Behçet Atilla ise merkezin sürekli dezenfekte edildiğini, çalışanların da maske ve bonelerle titiz bir mesai içinde olduğunu aktardı.

Valilik ve İl Sağlık Müdürlüğü kontrolünde üretim yaptıkları bilgisini veren Atilla, şunları kaydetti:

"Suriyeli gönüllülerimiz ile günde bin maske yapıyoruz. Yetim ve fakir ailelerimize dağıtacağız. Yeri geldiğinde kurumlarımızın da ihtiyaçları doğrultusunda talebe yetişmeye çalışacağız. Gönüllü şekilde çocuklarını evde bırakıp bu zor günlerde ihtiyaç sahipleri için maske yapmaya gelen Suriyeli kardeşlerimize teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA

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