Suriyeli Kadınlar Çatom'da Liderlerini Seçiyor

Suriyeli kadınlar Mardin Çok Amaçlı Toplum Merkezinde (ÇATOM) yapılacak faaliyetlerde belirleyici rol alarak liderlerini seçiyor.

Mardin Gül-Medrese ÇATOM'da yapılacak seçimle hizmetleri lider kadınlar belirliyor. Oluşturulan 6 kişilik lider kadından 3 tanesi Suriyeli. Suriyeli kadınlar kendilerini temsil edecek 3 lider kadını seçim ile belirledi. Gül-Medrese ÇATOM Sorumlusu Dilek Sınavu, merkezlerine 74 Suriyeli kadının devam ettiğini belirtti. Suriyeli kadınların sorunlarını ve alacakları hizmetleri ancak Suriyeli kadınların belirleyebileceğini düşündüklerini belirten Sınavu, bunun için 6 kişilik kurulda 3 Suriyeli kadına yer verdiklerini söyledi. Sınavu "Merkezimizin daha iyi ve yararlı hizmet vermesi için, hizmet alanları, kadınların kendi aralarında seçtikleri veya belirledikleri 6 lider kadın tarafından tespit ediliyor. Merkezimize 74 Suriyeli kadınla, kurs ve etkinliklerimiz devam ediyor. Biz de lider kadın kuruluna 3 Suriyeli kadının katılmasının yararlı olacağını düşündük. Bugün Suriyeli kadınlar ÇATOM'da kendilerini temsil edecek 3 kadını seçti. Suriyeli kadınların sorunlarını en iyi Suriyeli kadılar bilir. Kurulumuz 15 günde bir toplanarak yapılacak faaliyet ve çalışmaları belirliyor. Biz de uygulamaya koyuyoruz"dedi.

"30 Suriyeli Kadına Okuma-Yazma kursu"

ÇATOM'da 30 Suriyeli kadına okuma-yazma kursu verildiğini belirten Sınavu, 44 kadına da psikolojik danışmanlık hizmeti verildiğini aktardı. Sınavu"15-50 yaş gurubunda bulunan sosyo-ekonomik yönden yetersiz dezavantajlı guruplara hizmet veriyoruz. Ev merkezli yaşama tabii olan dezavantaj gurubunda yer alan kadınların, sosyal yaşama katılımları yok denecek kadar azdır. Kendi sorunlarının farkında olmalarını sağlamak ve çözümüne motive edilmeleri gerekmektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan kadınların, geleneksel yapı ve uygulamalar dolayısıyla, sorunlarını aile bireyleri ile, akraba, komşu, arkadaş çevreleri ile paylaşımda bulunamadıkları bilinmektedir. Suriyeli kadınların travma aşamasında olduğu ve savaş psikolojisine sahip olmaları, yakınlarını kayıp etmeleri, yurtlarından ayrılmış olmaları ile kentsel yaşama entegrasyon sorunu yaşamaktadırlar. Bu sebeple; uzman psikologlar kadınların sorunlarını sözlü ve yazılı olarak paylaşabilecekleri ortam hazırlıyor. Bireysel terapi ve danışmanlık hizmeti sağlamayı, ketum olan bireylerin sanatsal terapi resim çizme yöntemi ile örtük sorunlarını, ön plana çıkarmayı, drama uygulamaları ile pekişen uygulama sistemini hedefledik. Başarılı sonuçlar alıyoruz" diye konuştu.

Sınavu, yeşil renginin rahatlatıcı özelliğinin kanıtlandığı için, psikolojik danışmanlık hizmetinin yeşil renklerle döşenmiş odada gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi. - MARDİN