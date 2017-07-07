Suriyeli Kadının Öldürülmesiyle İlgili Yaşanan Gerginlik Devam Ediyor

Suriyeli kadının öldürülmesiyle ilgili yaşanan gerginlik devam ediyor

Bölgeye Çevik Kuvvet ve Özel Harekat ekipleri sevk edildi



SAKARYA - Sakarya'da Suriyeli kadın ve bebeğinin öldürülmesiyle ilgili yaşanan gerginlik devam ediyor. Olay yerinde bir kişiye linç girişiminde bulundular. Olay yerine Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Ekipleri'de sevk edildi.

Kaynarca ilçesinde özel bir tavuk şirketinde çalışan Birol Karacal ve Cemal Bay isimli iki şahıs iş yerinde çalıştıkları Suriye uyruklu bir kişi ile tartışma yaşanmıştı. Yaşanan tartışma sonrasında iki şahıs, Suriyeli işçinin eşini ve 10 aylık çocuğunu Merkez Mahallesi'nde bulunan evlerine gelerek zorla kaçırmıştı. Şahıslar, Suriye uyruklu Mefta Emani Arrahman isimli kadına tecavüz ettikten sonra başına taş ile vurarak, yanındaki 10 aylık bebeğini ise boğarak canice öldürmüştü. Olay sonrasında sevk edildikleri adliye önünde bekleyen vatandaşlar 'idam' isteriz diye bağırarak bir anda adliyeye girmeye çalıştı. Adliye önünde vatandaşların gergin bekleyişi devam ediyor. Olay yerinde bir kişi ise vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Linç edilmek istenen kişi vatandaşların arasından jandarma ve polis ekiplerince, adliye içerisine alındı.

Olayların büyümesinin ve vatandaşların, adliyenin içine girme eğilimlerinin devam etmesinin ardından olay yerine Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Ekipleri sevk edildi. Polis araçlarından ise vatandaşlara dağılmaları yönünde uyarılarda bulunuluyor.