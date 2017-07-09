Suriyeli Kadın Silahla Yaralandı

Konya'nın Meram ilçesinde koluna mermisi isabet eden Suriyeli kadın hastaneye kaldırıldı.



Merkez Meram ilçesi Loras Mahallesi 15303 Sokak'taki evinin önünde oturan Suriyeli Turkia Alkarim'in koluna, kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateşlenen tabancadan çıkan mermi isabet etti.



Alkarim, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Alkarim'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Olay yerinde inceleme yapan ve görgü tanıklarının ifadelerini alan polisin şüphelinin kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışması sürüyor.