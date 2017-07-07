Suriyeli Kadın Ile Bebeğinin Cenazeleri, Kente Getirildi

Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki ormanlık alanda öldürülen Suriyeli hamile kadın ile 10 aylık bebeğinin cenazeleri, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından kente getirildi.



Suriyeli hamile kadın Emani Al-Rahmun (20) ile 10 aylık erkek bebeği Halaf Al-Rahmun'un cenazeleri ile ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemler tamamlandı.



Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracı ile Yorgalar Mezarlığı'na getirilen cenazeler, Vali İrfan Balkanlıoğlu'nun yanı sıra baba Halid Al-Rahmun ile kardeşleri Muhammed ve İsmail Al-Rahmun tarafından karşılandı. Anne ve bebeğinin cenazeleri morga konuldu.



Tabutların nakli sırasında sinir krizi geçiren baba Halid Al-Rahmun ile kardeşleri Muhammed ve İsmail Al-Rahmun'a sağlık ekipleri müdahale etti.



Suriyeli hamile kadın Emani Al-Rahmun ile 10 aylık erkek bebeği Halaf Al-Rahmun'un cenazeleri, yarın öğle vakti Adapazarı ilçesindeki Orhan Cami'de kılınacak namazın ardından Suriye'nin İdlib kentine götürülerek defnedilecek.



Kaynarca ilçesinde yaşayan Suriyeli uyruklu Halid Al-Rahmun, dün iş yerinden geldikten sonra evinde olmayan hamile eşi ile 10 aylık bebeğini tüm aramalarına rağmen bulamamış ve ihbarı üzerine jandarma ile polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı. Aramalar sonucu Suriyeli hamile kadın ve bebeğinin cesetleri, Birlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan B.K. ve C.B, çıkarıldıkları Kaynarca Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.