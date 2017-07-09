Suriyeli Kadın, Evinin Önünde Otururken Kolundan Vuruldu

KONYA'da 55 yaşındaki Suriye uyruklu Turkıa Alkarım, evinin önünde otururken kolundan vurularak yaralandı.



Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Meram İlçesi Loras Mahallesi 15303 Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu Turkıa Alkarım evinin önünde otururken, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşlenen silahtan çıkan mermiyle kolundan yaralandı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alkarım, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Tedaviye alınan Turkıa Alkarım'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Alkarım'ın polise verdiği ifadesinde, 'Evin önünde oturuyordum. Koluma bir şey geldi. Önce taş zannettim, sonra mermi isabet ettiğini gördüm" dedi.



Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, yorgun mermi olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. - Konya