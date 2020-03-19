Suriyeli kadın, altız doğurdu
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Suriye, Mersin, İdlib, Güncel

Suriyeli kadın, altız doğurdu

MERSİN'e Suriye'nin İdlib kentinden gelen İman Bayasah (19), 3'ü erkek 3'ü kız 6 çocuk dünyaya getirdi.

19.03.2020 13:21 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:21
Suriyeli kadın, altız doğurdu

MERSİN'e Suriye'nin İdlib kentinden gelen İman Bayasah (19), 3'ü erkek 3'ü kız 6 çocuk dünyaya getirdi. Sezaryenle alınan bebeklerden 5'i yaşama tutunurken, 1'i kurtarılamadı.

İdlib'de yaşayan bir çocuk annesi Bayasah, bebeklerini sağlıklı bir ortamda dünyaya getirmek için 2 ay önce Mersin'e ailesinin yanına geldi. Doğum sancıları artan Bayasah, ambulansla Özel Yenişehir Hastanesi'ne getirildi. Hastanede ameliyata alınan anne, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Haldun Canova'nın gerçekleştirdiği operasyonla bebeklerini dünyaya getirdi. Ameliyata Yeni Doğan Uzmanı Dr. Mehmet Baki Kara ve Anestezi Uzmanı Dr. Kemal Aslan da katıldı. Başarılı geçen ameliyatın ardından 6 bebekten 5'i yaşama tutundu. 6 çocuk dünyaya getiren anne İman Bayasah'ın da sağlık durumu iyi olduğu ve bu sabah taburcu edildiği kaydedildi. Hastanenin yeni doğan yoğun bakım bölümünde kuvözde tedavileri devam eden ve ağırlıkları 730 gramla 650 gram arasında değişen bebeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, 3 ay daha kuvözde kalacakları bildirildi.

HEM BEBEKLERİ HEM DE ANNEYİ KURTARDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZEnder rastlanan doğumu gerçekleştiren Opr. Dr. Canova, zorlu bir ameliyat geçirdiklerini söyledi. Anne Bayasah'ın 27 haftalık bir gebe olduğunu ve erken doğumun başladığını aktaran Op. Dr. Canova, "Annenin muayenesini yaptık ve acil sezaryen kararı vererek doğumu gerçekleştirdik. Ameliyat yaklaşık 45 dakika sürdü. 6 bebeğimizi tek tek çıkararak yeni doğan uzmanımıza teslim ettik. Annenin genel sağlık tedbirlerini aldık. Anne de şu anda sağlıklı; ameliyatta ya da ameliyattan sonra herhangi bir komplikasyon olmadı, bugün evine taburcu ediyoruz. Her zaman heyecanlanıyoruz ama dünyada çok az rastlanır bir sayı bu. Ben de çok mutlu oldum, bir kat daha heyecanlandım. Hem bebekleri hem de anneyi kurtardığımız için çok mutluyuz" dedi.'BU KADARINI BEKLEMİYORDUK'İman Bayasah'ın İdlib'den yanına geldiği ağabeyi Fuvez Beyyese (30) ise mutlu olduklarını söyledi. Altız çocuktan dolayı şaşkın olduklarını belirten Beyesse,"Kardeşim İdlib'de hastaneye gittiğinde önce ikiz demişler. Sonra üçüz, dördüz en sonunda ise altız bebeklere hamile olduğunu söylemişler. Kardeşimi alıp Türkiye'ye getirdik. Çok şükür sağ salim doğum gerçekleştirdi. Doğuma giren tüm doktorlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.KOCASI VE 1,5 YAŞINDAKİ OĞLU SURİYE'DE KALDIBeyyese, kardeşinin 1,5 yaşındaki oğlu Muhammed'in kocası ile birlikte halen Suriye'de kaldığını söyledi. Yetkililerden getirilmeleri için yardım isteyen Beyesse şöyle konuştu:

"Çocuk orada yalnız. Babasının bir ayağı kesildi. Yanında dedesi, babaannesi, kimsesi yok. Yetkililerden, getirilmeleri için yardım istiyoruz. Annesi çok ağlıyor,  6 çocuğunu birlikte büyütmek istiyor."


Kaynak: DHA

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