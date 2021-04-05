Suriyeli işçi çalıştırıp narenciye çalarken yakalandı
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Suriyeli işçi çalıştırıp narenciye çalarken yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Suriyeli işçi çalıştırıp narenciye çalarken yakalandı

Adana'da Suriyeli işçi çalıştırıp, bir narenciye bahçesinden kasalarla portakal çalarken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

Adana'da Suriyeli işçi çalıştırıp, bir narenciye bahçesinden kasalarla portakal çalarken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Koyuncu Mahallesi'nde meydana geldi. M.U. adlı şüpheli, 6 Suriyeli işçiyi kendisine aitmiş gibi adresini verdiği bahçeye gönderdi. İşçiler portakalları toplamaya başladı. Çevrede devriye gezen polis ekipleri bahçedeki hareketliliği görüp şüphelenince araştırma başlattı. Yapılan araştırma sonucunda M.U. isimli şahsın Suriyeli işçileri para karşılığında tutarak kendine ait olmayan bahçede ürünü hasat ettirdiğini öğrendi. Polis M.U.'ya pusu kurarak suçüstü yakaladı. M.U. çıkarıldığı mahkemece hırsızlık suçundan tutuklanırken, 6 Suriyeli işçi serbest bırakıldı.

Organize oluyorlar

Olayla ilgili olarak görüş bildiren üreticiler, bahçelere organize olmuş kalabalık bir şekilde girerek kamyon ve kamyonetlerle hırsızlık yapıldığını iddia ederek, "Üreticinin emeği heba olduğu gibi, ihracata ve tüm ekonomiye darbe vuruyor. Yapılan hırsızlık çuval gibi ufak çaplı değil, organize halde yağmalama şeklinde yapılıyor. Büyük gruplar halinde hareket eden hırsızlar bekçileri korkutarak da etkisiz hale getirebiliyor. Hırsızlar sadece tarla ve bahçelerdeki ürünlerin dışında bahçe veya tarlalarda bulunan yağmurlama sistemleri, trafo ve diğer bazı tarım aletlerini de çalarak üreticilere ciddi zararlar veriyor. Hırsızlık gündüz saatlerde de oluyor. Yakalandıklarında 'yanlış bahçeye gelmişiz veya başak topluyorduk' diyerek bahçe sahiplerini ve devlet görevlilerini aldatmaya çalışıyorlar. Geceleri bahçelere giden ana arter yollar kontrole tabi tutulursa bu çeteler yakalanabilir. Hırsızlık olaylarının önlenmesi ülke tarımının korunması, çiftçilerin emeklerinin heba olmaması ve ülke ekonomisine zararın önlenmesi açısından önemli. Güvenlik birimleri ve adli merciler tarımsal hırsızlıklarla hassasiyetle mücadele ediyor. Adana Emniyetinin tarımsal hırsızlıklara karşı verdiği mücadelenin sonuç vereceğinden şüphemiz yok. Adli mercilerin suçlular ile mücadelede rolü ve önemi çok büyük. Devletimizin ilgili birim ve mercilerinin gerekli çalışmaları yapacağından ve başarılı olacağından kuşkumuz yok" dediler. - ADANA

Suriyeli işçi çalıştırıp narenciye çalarken yakalandı
Suriyeli işçi çalıştırıp narenciye çalarken yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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