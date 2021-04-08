SAKARYA SURİYELİ, IRAKLI VE TÜRK ÇOCUKLAR, OYUNLARLA KAYNAŞTI
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SAKARYA SURİYELİ, IRAKLI VE TÜRK ÇOCUKLAR, OYUNLARLA KAYNAŞTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAKARYA'da, 'Sosyal Uyum Projesi' kapsamında Suriye ve Irak uyruklu çocuklar, Türk arkadaşlarıyla kamp alanında buluşarak eğlenceli vakit geçirdi.

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SAKARYA'da, 'Sosyal Uyum Projesi' kapsamında Suriye ve Irak uyruklu çocuklar, Türk arkadaşlarıyla kamp alanında buluşarak eğlenceli vakit geçirdi. Suriye ve Irak uyruklu çocukların toplumda kendilerini yabancı hissetmemelerinin amaçlandığı projede çeşitli aktivitelerle çocukların kaynaşmaları sağlanıyor.

Sosyal Uyum Projesi'nde birlikte çalışan Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yabancı uyruklu çocuklar ile Türk çocukları bir araya getirdi. Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan kamp alanında buluşan çocuklar, kamp alanında parkurda yarıştı, okçuluk atışı yaptı ve farklı spor etkinliklerine katılarak eğlenceli vakit geçirdi. Proje kapsamında çocuklara Türkçe eğitimleri verilirken, sanatsal, eğitsel ve kültürel faaliyetler de düzenlenerek sosyal uyum sağlamalarının kolaylaştırılması hedefleniyor. 1 gün süren kamp belirli aralıklarla düzenlenecek.

Serdivan Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Özkül, muhacir çocukları kaynaştırmak ve Türk kültürünü onlara tanıtmanın amaçlandığı proje kapsamında gerçekleştirilen etkinlikten dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, 'Sosyal uyum kapsamında muhacir çocuklarımızın dahil olduğu, onları toplumda kaynaştırmak, kültürümüzü tanıtmak ve ortak hareket etmek amaçlı yapılan bir proje. İlk ayağı Kocaeli'de oldu. İkinci ayağı da burada gerçekleşiyor. Birçok aktivitelerle gençlerimizi kaynaştırmayı hedefliyoruz. Gençlik merkezleri olarak amacımız da bu zaten. Gençlere dokunmak, dokunabilmek bizim için önemli' dedi.

Yabancı uyruklu çocuklara Türkçe eğitimi verirken hem çeşitli aktiviteler hem de sosyal uyum çalışmaları gerçekleştirdikleri belirten Kocaeli Gençlik Merkezi Müdürü Sevgi Lordoğlu ise, 'Türkiye'de bulunan Suriyeli ve diğer yabancı çocuklarımıza yönelik Türkçe eğitimi veriyoruz. Bize misafir olan çocuklarımızı toplumda, kendilerini yabancı hissetmemelerini ve sosyal uyum kapsamında topluma nasıl enjekte edebiliriz, onları nasıl kazanabiliriz düşüncesi içerisindeyiz. Şöyle düşünebiliriz, bu çocuklar gidiciler ama bizim kültürümüzü ve değerlerimizi öğrenerek gitmeleri bizi daha da mutlu edecektir. Biz bunu yaparken hem eğitiyoruz hem eğlendiriyoruz hem de kişisel gelişim atölyelerinde çocukların toplumdan uzak kalmamaları için çabalıyoruz' diye konuştu.

SAKARYA SURİYELİ, IRAKLI VE TÜRK ÇOCUKLAR, OYUNLARLA KAYNAŞTI
SAKARYA SURİYELİ, IRAKLI VE TÜRK ÇOCUKLAR, OYUNLARLA KAYNAŞTI
SAKARYA SURİYELİ, IRAKLI VE TÜRK ÇOCUKLAR, OYUNLARLA KAYNAŞTI
SAKARYA SURİYELİ, IRAKLI VE TÜRK ÇOCUKLAR, OYUNLARLA KAYNAŞTI
SAKARYA SURİYELİ, IRAKLI VE TÜRK ÇOCUKLAR, OYUNLARLA KAYNAŞTI
SAKARYA SURİYELİ, IRAKLI VE TÜRK ÇOCUKLAR, OYUNLARLA KAYNAŞTI
SAKARYA SURİYELİ, IRAKLI VE TÜRK ÇOCUKLAR, OYUNLARLA KAYNAŞTI
SAKARYA SURİYELİ, IRAKLI VE TÜRK ÇOCUKLAR, OYUNLARLA KAYNAŞTI
SAKARYA SURİYELİ, IRAKLI VE TÜRK ÇOCUKLAR, OYUNLARLA KAYNAŞTI
SAKARYA SURİYELİ, IRAKLI VE TÜRK ÇOCUKLAR, OYUNLARLA KAYNAŞTI
SAKARYA SURİYELİ, IRAKLI VE TÜRK ÇOCUKLAR, OYUNLARLA KAYNAŞTI
SAKARYA SURİYELİ, IRAKLI VE TÜRK ÇOCUKLAR, OYUNLARLA KAYNAŞTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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