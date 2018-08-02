- Suriyeli ile Türk çocuklar judo turnuvasında buluştu

KİLİS - Kilis'te, "Her Çocuk İçin Sosyal Uyum" projesi kapsamında 11 ilden 300 Türk ve Suriyeli sporcu çocuğun katıldığı Judo turnuvası başladı.

Kilis 7 Aralık Beşevler Kapalı Spor Salonunda UNICEF tarafından finanse edilen ve Kilis Belediyesi tarafından yürütülen "Her Çocuk İçin Sosyal Uyum" isimli proje kapsamında gerçekleştirilen judo müsabakalarına 11 ilden 300 sporcunun katılım Judo Turnuvası başladı. Türk ve Suriyeli çocukların katıldığı judo turnuvasına Kilis, Adana, Gaziantep, Şırnak, Bilecik, Hatay, Konya, Sivas, Adıyaman, Karaman ve Kahramanmaraş illeri katılıyor. Yoğun ilgi gösterilen judo müsabakalarında Türk ve Suriyeli çocuklar, kendi dallarında yarışıyor. İki günün sonucunda dereceye görenlere madalyaları düzenlenecek törenle verilecek.