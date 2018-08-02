Suriyeli ile Kilisli Bayanlar Hayvanat Bahçesini Gezdi

Kilis Belediyesi tarafından kente yaşayan Suriyeli ve Kilisli bayanlar ile çocukları Gaziantep hayvanat bahçesine götürüldü.

Kilis Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik kapsamında yürütülen etkinlikler çerçevesinde Hacı Hatice Kazancıoğlu Meslek Zenginleştirme merkezinde kurslara gelen Suriyeli ve Kilisli bayanlar ve çocukları Gaziantep hayvanat bahçesine götürüldü. Çocukları ile birlikte güzel vakit geçiren Suriyeli ve Kilisli bayanlar, "Emeği geçenlere ve bu imkanları sağlayan Belediye Başkanımız Hasan Kara'ya sonsuz teşekkürlerimizi sunarız" diye konuştular. - KİLİS