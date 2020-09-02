Suriyeli iki grup birbirine girdi 4 ağır yaralı
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Suriyeli iki grup birbirine girdi 4 ağır yaralı

Suriyeli iki grup birbirine girdi 4 ağır yaralıBursa'nın Orhangazi ilçesinde, Suriye uyruklu iki grup arasında taşlı, sopalı kavga çıktı.

02.09.2020 12:51 | Son Güncelleme: 02.09.2020 12:57

Suriyeli iki grup birbirine girdi 4 ağır yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Suriye uyruklu iki grup arasında taşlı, sopalı kavga çıktı. Kavgada Suriye uyruklu 4 kişi ağır yaralandı. Jandarma ekipleri, kavgaya karışan 7 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Orhangazi'deki Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sanayi sitesindeki iş yerinde çalışan Suriye uyruklu 7 kişi ile ilçe dışından Orhangazi'ye geldikleri öne sürülen yine Suriye uyruklu 4 kişi arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 7 kişilik grup, 4 kişilik gruba taş ve sopalarla saldırdı. Kavgayı gören sanayi sitesinde özel güvenlik görevlileri, müdahale ederek kavgayı ayırıp, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri kafalarına aldığı darbeler nedeniyle yerde kanlar içerisinde yatan Suriye uyruklu 4 kişiyi, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralı 4 kişiden ikisi, Gemlik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

7 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayın ardından kaçan 7 kişi ise jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Suriyeli iki grup birbirine girdi 4 ağır yaralı

Kaynak: DHA

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