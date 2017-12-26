Suriyeli Hırsızlara Vatandaştan Suçüstü

İzmir'de bir düğün salonuna giren ve Suriyeli oldukları öğrenilen 3 hırsız, vatandaşlar tarafından suçüstünde yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.



İzmir'in Torbalı ilçesinde dün gece saat 22.00 sıralarında, bir düğün salonunun kafeterya bölümüne hırsızların girdiğini fark eden işletme çalışanı durumu hem emniyete hem de arkadaşlarına bildirdi. Olay yerine polislerden önce gelen vatandaşlar 3 kişiyi hırsızlık yaptıkları anda suçüstü yakaladı. 3 hırsızı yakalayarak etkisiz hale getiren vatandaşlar, Suriyeli oldukları anlaşılan şahısları olay yerine gelen polis ekibine teslim etti. - İZMİR