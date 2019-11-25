Suriyeli Hıristiyanlar Hedefte mi?

25.11.2019 09:47 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:47

Türkiye Suriye'nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekatı'na ara verse de, desteklediği muhalif güçlerin bölgedeki Hıristiyan azınlığı hedef aldığına dair iddialar ve videolar sosyal medya ve bazı basın organlarında geniş yer tutuyor. Batı kamuoyunun dikkatini çeken bu iddiaları Ankara reddediyor