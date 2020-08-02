Suriyeli Hazeh, Salda Gölü'nde kayboldu BURDUR'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ne giren Hazeh Hamamı (13), kayboldu.

BURDUR'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ne giren Hazeh Hamamı (13), kayboldu. Hazeh'in bulunması için çalışma başlatıldı.

Denizli'de oturan Suriyeli Hamamı ailesi, Salda Gölü'ne geldi. Ailenin oğlu Hazeh Hamamı, serinlemek için göle girdi. Hazeh, bir süre sonra gözden kayboldu. Tüm aramalarına rağmen Hazeh Hamamı'dan iz bulamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de desteğiyle yapılan arama çalışmalarında sonuç elde edilemeyince AFAD ekipleri de bölgeye çağrıldı. Salda Gölü'nde kaybolan Hazeh Hamamı'nın bulunması için arama çalışması sürdürülürken, yakınları göl kenarında fenalık geçirdi.

Kaynak: DHA