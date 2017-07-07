Suriyeli hamile kadını ve bebeğini öldüren 2 şahıs tutuklandı

Zanlılardan Birol K., öldürdüğü kadının kapı komşusu çıktı



SAKARYA - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde Suriyeli hamile kadını ve 10 aylık bebeğini öldüren 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Birlik Mahallesi'nde 20 yaşındaki 9 aylık hamile Emani Al Rahmun'un tecavüz edildikten sonra 10 aylık çocuğu Halaf Al Rahmun ile birlikte öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan B.K. ve C.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında Kaynarca Adliyesi'ne getirilen iki şüpheli, sevk edilirken gazetecilerin sorduğu soruya, pişmanız cevabını verdi. Şahıslar, savcılıktaki sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. İki şüpheli Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, zanlılardan Birol.K'nın öldürdüğü Suriyeli kadınla kapı komşusu olduğu ortaya çıktı. Zanlıların sevk edildiği Kaynarca Adliyesi önünde vatandaşlar toplanarak duruma tepki gösterdi.