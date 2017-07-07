Suriyeli Hamile Kadın Ile Bebeğinin Cenazesi Adli Tıp'tan Alındı

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK/İstanbul-DHA



Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde tecavüz edildikten sonra 11 aylık bebeği ile birlikte öldürülen Suriyeli hamile kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.



9 aylık hamile Emani Al-Rahmun ile 11 aylık oğlu Halaf Al Rahmun'un cenazeleri otopsi raporu için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Cenazeler buradaki işlemlerin ardından Hendek Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracıyla alındı. Cenazeler Sakarya'ya götürülüyor.