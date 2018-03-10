Suriyeli Hafızlar Belgelerini Aldı - Erzincan

Erzincan'da, aldıkları eğitim sonrası hafız olan 4 Suriyeli'ye sertifikaları verildi.

Erzincan Müftülüğünce 2 yıldır hafızlık eğitimi verilen 4 Suriyeli, Büyük Cami Erkek Kur'an Kursu'nda sertifikalarını İl Müftüsü Yavuz Karabayır'dan aldı.

Eğitimi tamamlanan Suriyeli hafızların bazıları Kilis'te bulunan kampa, bazıları da Suriye'de yaşayan ailelerinin yanına dönecek.

Karabayır, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'den iltica eden muhacirlerin çocuklarına yönelik kurs açtıklarını, üç yıldır Suriyeli hocaların bu kişilere eğitim verdiğini söyledi.

Bu sürede 30 Suriyelinin hafız olduğunu belirten Karabayır, "Aynı zamanda Türk talebelerimiz de onlarla kalarak Arapça öğrenme fırsatı buldu. Hafızlıklarını bitirmiş olanlar imtihanlarına katılıp başarılı oldu. Ayrıca bu kursumuz komisyon tarafından da taltif edildi özellikle. Bu manada çok mutlu olduk." dedi.

Suriyeli hafız Muhammed Hasan da Suriye'nin Hama şehrinden geldiğini, ailesinin Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki kampta bulunduğunu aktardı.

Erzincan'da kalan hocaları ile telefonla görüştükten sonra hafız olmak için buraya geldiğini dile getiren Hasan, "Burada Kur'an'ı ezberledim. Bu hizmetleri sunan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve diğer görevlilere, bize eğitim veren hocalarımıza, Diyanet İşleri Başkanlığına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Suriyeli Abdülkadir Bekri de Suriye'den Mersin'e, oradan da Erzincan'a geldiklerini anlatarak, "Kur'an öğretildiğini duyunca hocayı aradım, beni kabul etti çok şükür. Ben de inşallah hafız olacağım. Ondan sonra Suriye'ye döneceğim. Kardeşlerime, arkadaşlarıma Kur'an okutacağım. Türkiye'ye de teşekkür ederim. Başkanımıza da hocalarımıza çok teşekkür ederim." diye konuştu.