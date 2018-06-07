Suriyeli Gözü BM'deki Üst Düzey Toplantıda Ele Alındı

Türkiye ve Gaziantep'te Suriyeli göçünün belediye hizmetleri ve iş hayatındaki etkilerine yönelik çalışmaları, BM Kalkınma Programı'nın (UNDP) New York'taki yıllık icra kurulunda ele alındı. Toplantıya telekonferansla katılan Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Suriyelilerin iş gücü piyasasına kazandırılmasının önemine vurgu yaparak, "Hem kendi vatandaşlarımıza hem de şehrimizde yaşayan Suriyelilere meslek kazandırıyoruz" dedi.

GASMEK cam atölyesinden yapılan canlı yayında, UNDP Türkiye Ülke Direktör Yardımcısı Sukhrob Khojimatov, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ayrıca cam atölyesi ve diğer mesleki eğitim kurslarına katılan Suriyeli ve Türk kursiyerler, UNDP icra kuruluna seslenerek kurul üyelerinin sorularını yanıtladı. Oturumun moderatörlüğünü Gaziantep'te TRT World editörü Ahmed Al Burai, New York'ta ise BM Genel Sekreter Yardımcısı ve UNDP Dış İlişkiler Bürosu Direktörü Robert Pipper yaptı. Katılımcılar öncelikle UNDP'nin Türkiye'de ve Suriye'ye komşu diğer ülkelerde Suriyeli akını ile mücadele konusunda uyguladığı dayanıklılık temelli yaklaşım konusunda bilgilendirildi. Türkiye'nin Suriye sınırına yakın illerinde ve özel olarak da Gaziantep'te yerel kurum ve kuruluşlar ile kurulan ortaklıklara da vurgu yapıldı.

Suriye'den Gaziantep'e gelenlerin iş yaşamı üzerindeki etkileri hakkında katılımcılara bilgi veren Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'in 1,5 milyon olan nüfusunun Suriyelilerin gelmesiyle birlikte bir anda 2 milyona dayandığını söyledi. Bu durumun kentin iş ve sosyal yaşam üzerindeki yükünü artırdığını kaydeden Adnan Ünverdi, "Maalesef gelenlerin önemli bir kısmının iş piyasası açısından çok da yeterli olmadığını gördük. Tabi Gaziantep Sanayi Odası olarak bizim 'GAP Enerji Verimliliği Danışmanlık ve Kuluçka Merkezi' gibi UNDP ile beraber yapmış olduğumuz çalışmalar da olmuştu. Yine bu süreç içerisinde UNDP ile birlikte Suriye'den gelen insanların istihdam edilmeleri konusunda neler yapabileceğimizi masaya yatırdık. Bu insanların meslek öğrenmeleri ve iş yaşamına ne gibi katkılarının olabileceğine yönelik analizler yaptık. Araştırmalarımız neticesinde hem kendi vatandaşlarımıza, hem de şehrimizde yaşayan Suriyelilere mesleki nitelik kazandırmak noktasında bir merkezin kurulmasının gerekli olduğunu öngördük. Çalışmalarımız neticesinde 11 bin metrekare alan içerisinde, 13 atölyesi ve 28 dersliği olan harika bir merkez kurduk. Bunu yaparken de İpekyolu Kalkınma Ajansı, Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Gaziantep Sanayi Odası olarak merkezin binasını birlikte inşa ettik. UNDP de, Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nin (GSO-MEM) 7 atölyesinin makine-ekipman ihtiyacının karşılanmasında bize destek oldu. Bu vesileyle UNDP'ye buradan tekrar teşekkür ediyorum. Hakikaten bu yakın işbirliği içerisinde çok güzel projeler gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

"Sanayide çalışma imkanı buluyorlar"

Gaziantep'in dünyanın 10 rekabetçi kenti arasında yer aldığını ve yıllık 6,5 milyar dolar ihracat ile Türkiye'nin ekonomide 6. büyük kenti olduğunu belirten Ünverdi, "Böylesi bir ekonomi içerisinde zaten iş gücüne ihtiyacımız vardı. Ama nitelikli iş gücüne ihtiyacımız vardı. GSO-MEM ile birlikte bu insanlara mesleki eğitimler vermek suretiyle nitelik kazandırdık ve sanayimize dahil olmalarını sağladık" ifadelerini kullandı. Ünverdi, GSO-MEM'de verilen eğitimler ve uluslararası kuruluşlarla gerçekleştirilen işbirliği projeleri hakkında, "Geçtiğimiz yıl 1155 kişiye mesleki eğitim verdik. 2017 yılında UNDP ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği ile 143 Suriyelinin eğitim almasını sağladık. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile 146 kişiye mesleki eğitim verdik. BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğinde 185 kursiyer mesleki eğitim aldı. Yapılan eğitimlerden faydalananların içerisinde toplam 485 Suriyeli vardı ve bunlardan yüzde 35'i işe yerleştirildi. 2018 yılında ise ilk 4 ayda Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ile beraber bin kişiye eğitim vermek hedefiyle yola çıktık ve şu ana kadar 679 kişinin eğitim görmesini sağladık. Bir de farklılık oluşturduk. Bu proje kapsamında kurslarını tamamlayanların işe başladığında maaşlarının yarısını biz karşılamaya başladık. Böylelikle 6 aylık istihdamlarını da garanti altına almış olduk. Bu 6 ay içeresinde işverenin de memnun kalması halinde sürekli istihdama kazandırılmalarına imkan doğmuş oldu" diye konuştu.

BM Kalkınma Programı'nın Türkiye'deki Suriye Programı, istihdam oluşturma, belediye hizmetlerinin güçlendirilmesi ve sosyal uyum gibi dayanıklılık geliştirme temalı noktalara odaklanıyor. Bu kapsamda, kurulan yerel ortaklıklar yoluyla, farklı alanlarda hem Suriyeliler hem de ev sahibi topluluklar için çok sayıda ilde mesleki eğitimler, dil eğitimleri düzenleniyor. Yerel yönetimlerin atık yönetimi ve temel hizmetlere dair kapasitelerinin güçlendirilmesine destek veriliyor.

Geniş kapsamlı bu programın finansmanını, Avrupa Birliği, Japonya ve Kuveyt Hükümetleri, KfW gibi donörler temin ediyor. - GAZİANTEP