Suriyeli görme engelli kardeşler bağlama eşliğinde "Türkiyem" şarkısını seslendirdi
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Suriyeli görme engelli kardeşler bağlama eşliğinde "Türkiyem" şarkısını seslendirdi

14.01.2021 11:59 | Son Güncelleme: 14.01.2021 12:21

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan Suriyeli görme engelli Muhammet ve Hasan El Hüseyin kardeşler, bağlama sevgisiyle hayata tutunuyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan Suriyeli görme engelli Muhammet ve Hasan El Hüseyin kardeşler, bağlama sevgisiyle hayata tutunuyor.

Gebze Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, iki kardeş, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ü ziyaret etti.

Görme engelli kardeşleri makamında ağırlayan Büyükgöz, çocuklarla bir süre sohbet etti.

Sonrasında hocaları eşliğinde mini bir konser veren Muhammet ve Hasan kardeşler, bağlama eşliğinde "Türkiye'm" şarkısını da seslendirdi.

İki kardeşin performansı, dinleyenlerin beğenisini kazandı.

Bu çocuklar hiçbir engelin engel olmadığının kanıtı"

Büyükgöz, çocukları, ailelerini ve öğretmenlerini tebrik ederek, "Engelli çocuklarımızın engellerine engel katmak yerine engelleri ortadan kaldırmaya çalışırsak, yapamayacakları hiçbir şeyin olmadığını göreceksiniz. Bu çocuklar, hiçbir engelin engel olmadığının kanıtı. Onlar kıymetlilerimiz. Allah yar ve yardımcıları olsun, gönül gözleri hiç kapanmasın." ifadelerini kullandı.

Büyükgöz, daha sonra engelli çocuklara hediye takdiminde bulundu.

Suriyeli görme engelli kardeşler bağlama eşliğinde 'Türkiyem' şarkısını seslendirdi
Suriyeli görme engelli kardeşler bağlama eşliğinde 'Türkiyem' şarkısını seslendirdi
Suriyeli görme engelli kardeşler bağlama eşliğinde 'Türkiyem' şarkısını seslendirdi
Suriyeli görme engelli kardeşler bağlama eşliğinde 'Türkiyem' şarkısını seslendirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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