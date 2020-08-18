Suriyeli general sınır dışı edilince kimler ayağa kalktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Suriyeli general sınır dışı edilince kimler ayağa kalktı

Suriye rejiminin eski Tuğgenerali Ahmad Rahhal, geçtiğimiz günlerde sınır dışı edilmek için emniyet güçleri tarafından İstanbul'da yaşadığı evinde gözaltına alındı.

Suriyeli general sınır dışı edilince kimler ayağa kalktı
18.08.2020 16:22 | Son Güncelleme: 18.08.2020 16:30

Suriye rejiminin eski Tuğgenerali Ahmad Rahhal, geçtiğimiz günlerde sınır dışı edilmek için emniyet güçleri tarafından İstanbul'da yaşadığı evinde gözaltına alındı. Rahhal'ın gözaltına alınması, BAE ve Suudi Arabistan destekli sosyal medya hesaplarından manipüle edildi.

Edinilen bilgiye göre, gözaltına alındıktan sonra işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülen Rahhal, buradaki işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Türkiye tarafında olaylar bu şekilde ilerlerken, Suudi Arabistan destekli El Arabiya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Orient gibi çeşitli medya kuruluşlarında, Rahhal'ın gözaltına alınmasıyla ilgili olarak Türkiye'yi itibarsızlaştırmaya çalışılan açıklamalarda bulunulduğu tespit edildi. Ayrıca, Rahhal'ın katıldığı TV programlarında Suriye Milli Ordusu (SMO) ve askerlerine yönelik beyanlarda bulunduğu bilgisi de edinildi.

Türkiye'nin, Suriye'de kontrolünde olan bölgeyi yönetemediğini belirten Rahhal'ın, SMO komutanlarının yolsuzluk yaptığını iddia ederek Türkiye'yi küçük düşürecek söylemlerde bulunduğu da tespit edildi. Türkiye'nin Rusya ile arasını açmaya da çalışan Rahhal, Astana anlaşmasını birçok röportajında eleştiriyordu.

BAE ve Suudi Arabistan'dan Rahhal'a destek

Sınır dışı edilmek için gözaltına alınan Rahhal için BAE ve S. Arabistan menşeli sosyal medya hesaplarından tepkiler yağması da dikkat çekti. Söz konusu hesaplar üzerinden, Rahhal'ın Türkiye'yi eleştirdiği için gözaltına alındığı, haksızlığa uğradığı yönünde BAE ve Suud destekli birçok sosyal medya paylaşımı da yapıldı. Bu durum, Rahhal'ın Türkiye'ye yönelik yalan iddiaları hangi amaçla söylediğini ortaya koyması açısından da önemli. - ANKARA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım 3. Sayfa
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı Magazin
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi Güncel
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti Magazin
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor Magazin
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol Ekonomi
Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ve bir bakan alıkonuldu
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ve bir bakan alıkonuldu
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
Son Dakika: Yarın 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak
Son Dakika: Yarın 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü
Taksiciler arasında meydan muharebesi yaşandı! 1 ölü, 14 gözaltı
Taksiciler arasında meydan muharebesi yaşandı! 1 ölü, 14 gözaltı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular
Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular
Öldü sanılıp morga konulan kadının yaşadığı ortaya çıktı
Öldü sanılıp morga konulan kadının yaşadığı ortaya çıktı
Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle e-ticarette fahiş fiyat ve stokçuluk son bulacak
Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle e-ticarette fahiş fiyat ve stokçuluk son bulacak
Balıkesir'de düğünler ile 65 yaş üstündeki vatandaşlara yönelik kısıtlama
Balıkesir'de düğünler ile 65 yaş üstündeki vatandaşlara yönelik kısıtlama
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sonlandırıldı
Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sonlandırıldı
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'dan muhalefete Biden tepkisi: Sizi bekledik
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'dan muhalefete Biden tepkisi: Sizi bekledik
Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı
Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı
Sevgilisine şiddet uyguladığı için yargılanan Ozan Güven'i destekleyen Halit Ergenç, herkesten özür diledi
Sevgilisine şiddet uyguladığı için yargılanan Ozan Güven'i destekleyen Halit Ergenç, herkesten özür diledi
Koronavirüs tedavisi gören anne ve oğlu hayatını kaybetti
Koronavirüs tedavisi gören anne ve oğlu hayatını kaybetti
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti
Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti
Son Dakika: Türkiye'de 17 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1233 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 17 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1233 yeni vaka tespit edildi
3 çocuğun kıl payı ölümden döndüğü anlar saniye saniye kamerada!
3 çocuğun kıl payı ölümden döndüğü anlar saniye saniye kamerada!
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Türk Çocuk Ağustos
Şu an buradasınız: Suriyeli general sınır dışı edilince kimler ayağa kalktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 16:59:27. #1.15#
title