Suriyeli Gençten Jandarmaya Büyük Övgü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yakalanan Suriyeli genç, jandarmanın gösterdiği şefkati övgüyle anlattı.



Edinilen bilgiye göre, Malkara-Keşan yolu üzeri Danişment Mahallesi mevkiinde jandarma tarafından 2 Suriyeli yakalandı. Gözaltına alınan 1'i kadın 2 kişi jandarma karakoluna götürüldü. İfadesi alınan 2 Suriyeli serbest bırakıldı.



Jandarmanın kendilerine insanlık gösterdiğini ifade eden Suriyeli göçmen Ahmed Jola, "Zor bir duruma düşmüştük. Jandarmalar bize çok iyi davrandı. Türk jandarması çok şefkatli, Allah razı olsun. Eğer Türk vatandaşı olsaydım, seve seve jandarma olmak isterdim" dedi. - TEKİRDAĞ