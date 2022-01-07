SURİYELİ GENÇLERİN DÖNER BIÇAĞI VE SOPAYLA SOKAKTA YÜRÜMESİ KAMERADA; 8 GÖZALTI - Haberler
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SURİYELİ GENÇLERİN DÖNER BIÇAĞI VE SOPAYLA SOKAKTA YÜRÜMESİ KAMERADA; 8 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da, ellerinde döner bıçakları ve sopalarla sokakta yürüyen Suriyeli bir grup gencin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri tepkiye neden oldu.

ADANA (DHA) - ADANA'da, ellerinde döner bıçakları ve sopalarla sokakta yürüyen Suriyeli bir grup gencin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri tepkiye neden oldu. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da Suriyeli bir grubun sokakta, ellerinde döner bıçakları ve sopalarla yürüdüğü anlar, yine Suriyeli bir kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Merkez Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde çekilen videonun ardından polis ekipleri harekete geçti. Videodan belirlenen şüphelilerden 8'i polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.Olayla ilgili inceleme sürerken, videoda yer alan diğer şüpheliler ise aranıyor.

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Haber Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)

SURİYELİ GENÇLERİN DÖNER BIÇAĞI VE SOPAYLA SOKAKTA YÜRÜMESİ KAMERADA; 8 GÖZALTI

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