Suriyeli gençle enkazdan çıkardığı Elazığlı çift buluştu: O bizimi Hızır'ımız
Haberler » Dünya » Suriyeli gençle enkazdan çıkardığı Elazığlı çift buluştu: O bizimi Hızır'ımız - Haberler

Suriyeli gençle enkazdan çıkardığı Elazığlı çift buluştu: O bizimi Hızır'ımız

Elazığ'da enkaz altından kurtuluşuna vesile olan Suriyeli'ye teşekkürünü dile getirerek sosyal medyada gündem olan depremzede Dürdane Aydın'ın, kendisiyle eşini kurtaran Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmud el Osman ile buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

26.01.2020 15:28 | Son Güncelleme: 26.01.2020 15:28
Suriyeli gençle enkazdan çıkardığı Elazığlı çift buluştu: O bizimi Hızır'ımız

'da enkaz altından kurtuluşuna vesile olan Suriyeli'ye teşekkürünü dile getirerek sosyal medyada gündem olan depremzede Dürdane 'ın, kendisiyle eşini kurtaran Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmud el Osman ile buluşmasında duygusal anlar yaşandı.


Depremin ilk günü Sürsürü Mahallesi'ndeki enkaz altından çıkarıldıktan sonra çekilen videosunda kendisini kurtaran ve sadece isminin "Mahmud" olduğunu bildiği Suriyeli gence teşekkür eden Dürdane Aydın'ın, "Onu bulacağım" diye seslendiği videosu sosyal medyada yankı buldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler

Dünya

Son Dakika Haberleri