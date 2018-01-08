Suriyeli Gencin Katil Zanlıları Adliyeye Sevk Edildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu öldürülen Suriyeli gencin katil zanlıları, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kızıltepe'de, 6 Ocak'ta Cumhuriyet Meydanı'nda meydana gelen olayda, Suriyeli Delil Meiş (20) bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından katil zanlılarının yakalanması için çok yönlü çalışma başlatan Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, olay yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye alıp, görgü tanıklarını ifadelerine başvurdu. Polis, yaptığı titiz çalışmalarda, olayla ilgili 4 kişinin kimliğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla, H.A., M.Y., A.E. ve T.E. adlı şüphelileri yakaladı. Yakalanan şüphelilerden H.A.'nın üzerinde olayda kullanılan bıçak da bulundu. Şüphelilerden yaşı küçük bir şahıs, Çocuk Büro'ya teslim edilirken, diğer 3 şüpheli tamamlanan işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Suriyeli Meiş'in yakınları, zanlıları kısa sürede yakalayan polise teşekkür etti. - MARDİN