Suriyeli gencin cenazesi salavatlarla alındı - Suriyeli gencin cenazesi salavatlarla alındı Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sera demirlerine kaynak yaptığı sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden gencin cenazesi morgtan salavatlar eşliğinde alındı.

- Suriyeli gencin cenazesi salavatlarla alındı

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sera demirlerine kaynak yaptığı sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden gencin cenazesi morgtan salavatlar eşliğinde alındı.

Edinilen bilgiye göre olay dün öğleden sonra Gazipaşa ilçesi Beyrebucak Mahallesi, İbrahimler mevkisinde meydana geldi. 20 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed El Abdullah, sera demirlerine kaynak yaptığı esnada elektrik akımına kapıldı. Yanındaki mesai arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından El Abdullah, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. El Abdullah, buradaki tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından gencin cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Acı haberi alan gencin yakınları morga geldi. El Abdullah'ın cenazesi yakınları tarafından morgtan salavatlar eşliğinde alındı. Gözyaşlarına boğulan gencin yakınları güçlükle sakinleştirildi. El Abdullah'ın cenazesinin Suriye'nin Azez kentinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA