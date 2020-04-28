Suriyeli genci kazara vuran polis tutuklandı
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Suriyeli genci kazara vuran polis tutuklandı

Adana'da uygulama sırasında silahı kazara ateş alması sonucunda Suriyeli bir gencin ölümüne neden olan polis memuru tutuklandı.

Suriyeli genci kazara vuran polis tutuklandı
28.04.2020 14:59 | Son Güncelleme: 28.04.2020 14:59

Adana'da uygulama sırasında silahı kazara ateş alması sonucunda Suriyeli bir gencin ölümüne neden olan polis memuru tutuklandı.

Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin uygulama yaptığı esnada, uygulama noktasında 'dur' ikazına uymayarak kaçan Suriye uyruklu Ali El Hemdan isimli genç, uyarı amaçlı havaya doğru bir el ateş edileceği sırada silahın ateş alması sonucu yaralandı.

Yaralı olarak hastaneye sevk edilen Ali El Hemdan yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaşanan olay neticesinde polis memuru F.K. hemen görevden uzaklaştırılarak gözaltına alındı. F.K. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Başsavcılıktan açıklama

Bu arada, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili açıklamada yaptı.

Suriye uyruklu Ali El Hemdan isimli şahsın ateşli silah yaralanmasına bağlı olarak ölmesi sebebiyle yürütülen soruşturma ile ilgili olarak basın ve kamuoyunun bilgilendirilmesi ihtiyacının doğduğu belirtilen açıklamada, "Olayın mahiyeti de gözetilerek, bir cumhuriyet savcımız tarafından bizzat yürütülen soruşturma kapsamında 27 Nisan 2020 günü saat 12.00 sıralarında Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı görevlilerce Güney Kuşak Bulvarı ile Obalar Caddesi kesişiminde uygulama yapıldığı sırada bir şahsın görevlileri görünce kaçmaya başladığı, polis ekibinin de yaya olarak bu şahsı kovaladığı, şahsa 'dur' ihtarında bulunulduğu, şahsın Sucuzade Mahallesi 30095 ile 30093 Sokak kesişiminde kendisini takip eden ekipte görevli polis memuru F.K.'nin görev silahından çıkan bir adet mermi ile göğüs bölgesinden yaralandığı, olay yerine gelen ambulans ile şahsın hastaneye kaldırıldığı ancak kurtarılamayarak hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Şüpheli F.K. 'kasten öldürme' suçundan Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Tüm yönleriyle titizlikle yürütülen soruşturmanın safahat ve sonucundan gerektiğinde ayrıca bilgi verilecektir" denildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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