Suriyeli Genç Sulama Kanalında Kayboldu

ŞANLIURFA'da arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için DSİ'nin sulama kanalına giren Suriyeli 22 yaşındaki Muhammet Ahmet Tayer, suda kayboldu. Yapılan çalışmalarına rağmen Tayer bulunamazken aramaya havanın kararması nedeniyle ara verildi.



Olay, akşam saatlerinde Sırrın Karşıyaka Mahallesi'nde geçen DSİ'ye ait sulama kanalında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte serinlemek amacıyla kanal suyuna atlayan Suriyeli Muhammet Ahmet Tayer, bir süre sonra 2 metreyi aşkın derinlikte çırpınmaya başladı. Suda batıp çıkan Suriyeli genç, arkadaşlarının çabalarına rağmen gözden kayboldu. Arkadaşları durumu polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sualtı dalgıç polisleri, havanın kararması nedeniyle gence ulaşamadı. Suriyeli gencin suda kaybolduğunu haberini alan yakınları ise DSİ ait sulama kanalı kenarındaki bekleyişlerini sürdürüyor. Arama çalışmalarına yarın sabah devam edileceği belirtildi.



- Şanlıurfa