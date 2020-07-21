Suriyeli genç bulduğu 60 bin lirayı sahibine teslim etti
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Suriyeli genç bulduğu 60 bin lirayı sahibine teslim etti

Kahramanmaraş'ta Suriyeli Necmettin Daba, yerde bulduğu ve içerisinde 60 bin lira olan para dolu çantayı sahibine teslim etti.

Suriyeli genç bulduğu 60 bin lirayı sahibine teslim etti
21.07.2020 15:59 | Son Güncelleme: 21.07.2020 16:06

Kahramanmaraş'ta Suriyeli Necmettin Daba, yerde bulduğu ve içerisinde 60 bin lira olan para dolu çantayı sahibine teslim etti.

Kahramanmaraş'ta inşaat işi yapan Yusuf Doğan, sabah saatlerinde evden çıkarken apartman kapısı önünde elindeki çantayı yere bıraktı. O sırada çantayı unutup iş yerine giden Doğan, bir süre sonra çantasının yanında olmadığını anladı. Çantasını kaybettiği için polisten yardım isteyen Doğan, para dolu çantasını aramaya başladı.

Çantanın olduğu bölgeden iş yeri olan inşaata giden Suriyeli Necmettin Daba (21) ise para dolu çantayı bulup inşaat şefine götürerek sahibine teslim edilmesini istedi. 155'i arayan inşaat şefi Ender Türkoğlu, 60 bin lira para bulunduğunu ve sahibine teslim etmek istediklerini söylediler.

Ekipler ve paranın sahibinin gelmesiyle 60 bin lira, inşaatçı Yusuf Doğan'a teslim edildi. Yapılan iyilik sonrası Doğan, Suriyeli gence maddi destekte bulunurken, Suriyeli Necmettin, Allah'tan korktuğu için parayı sahibine teslim ettiğini söyledi. Necmettin, "Ben işe giderken bir çanta buldum ve içinde para vardı. İnşaat şefi Ender abiye getirdim ve parayı sahibine teslim ettik. Paranın sahibi memnun oldu ve sevindi" diye konuştu.

Necmettin'in çalıştığı inşaat şefi Ender Türkoğlu ise, "Parayı bulup yanıma geldi eli ayağı titriyordu. O sırada polisi aradık ve sahibine teslim ettik. Paranın sahibi de bizim gibi inşaat işleriyle uğraşıyor ve o da sevindi bayram üstü. Biz Suriyeli Necmettin'i ödüllendireceğiz. Paranın sahibi de zaten bir miktar para verdi Necmettin'e" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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