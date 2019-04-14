Suriyeli Genç Bıçaklanarak Gasp Edildi
Gaziantep'te bıçaklı gasp sonucu 1 kişi yaralandı.
Gaziantep'te bıçaklı gasp sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen Suriye uyruklu 3 kişi, Ünaldı Mahallesi Hasip Dürrü Caddesi'nde Suriyeli İbrahim Muhammed Mustafa'dan (28), sigara istedi.
Sigara vermek istemeyen Mustafa, daha sonra 3 zanlının bıçaklı saldırısına uğradı. Bacağından yaraladıkları Mustafa'nın üzerindeki 500 lirayı da gasp eden zanlılar, olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.
Sağlık ekiplerince Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı Mustafa'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA