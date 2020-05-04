Suriyeli genç, beyin tümörü ameliyatı için Türkiye'ye getirildi
04.05.2020 23:42 | Son Güncelleme: 04.05.2020 23:43
İçişleri Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan ve beynindeki tümör nedeniyle acil ameliyat olması gereken gencin, Hatay'a getirilerek sağlıkçılara emanet edildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan ve beynindeki tümör nedeniyle acil ameliyat olması gereken gencin, Hatay'a getirilerek sağlıkçılara emanet edildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"İdlib'de beynindeki tümör nedeniyle acil ameliyat olması gereken Ahmet'i Hatay'a getirdik ve sağlıkçılarımıza emanet ettik. Acil şifalar diliyoruz."
Kaynak: AA