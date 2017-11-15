Suriyeli Gazeteciler Türkçe Öğreniyor

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Gaziantep'e yerleşen 170 gazeteciden 80'nine Türkçe kursu veriliyor.



Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Müdürlüğü ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen proje ile Gaziantep'te yaşayan 170 Suriyeli gazeteciden 80'ine Türkçe eğitim veriliyor. Suriyeli gazetecilerin yaşadığı Gaziantep'te topluma entegrasyonunu en iyi şekilde sağlanması, Türk gazeteci ve bürokratlarla iletişim sorunun çözülmesi amacıyla başlayan dersler sabah ve akşamları 2'şer sınıfta veriliyor.



Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün Gaziantep, Kahramanmaraş Kilis illerinden sorumlu Müdürü Ertan Koska, Suriyeli gazetecilerin ülkelerine döndükten sonra da Türkiye ve Suriye arasında köprü görevini yürüteceklerine inandığını belirterek, "Gaziantep Türkiye'deki en çok Basın yayın mensubunun yaşamış olduğu bir yerdir. Arkadaşlarla sürekli iletişim içerisindeydik. Biz bu insanlardan yararlanmak durumundayız. Çünkü onlar Türkiye ve Suriye devletleri arasında yarın belki köprü görevi görecekler. Bu münasebetle çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Öncelikle bu insanlara Türkçe öğretmemiz gerektiğini düşündük. Bu konuda Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünden izin aldıktan sonra, Yunus Emre Enstitüsüyle kontak kurduk. Onlarda bu projemizi severek değerlendirdiler. Bizde Gaziantep'te bulunan Suriyeli gazeteciler ile belli seviyelerde toplantılar yaptık. Sabah iki akşam iki sınıf olmak üzere, yaklaşık 80 kişilik bir öğrenci gurubuna Türkçe dersi vermeye başladık. Hem Türkçeyi seviyorlar hem de çok çabuk öğreniyorlar" diye konuştu.



4 yıldır Gaziantep'te yaşayan Suriyeli gazeteci Muhammed Emin, Suriyeli gazetecilerin Türkiye'yi ve Türkçeyi çok sevdiklerini anlatarak, "Türkiye ve Türkçeyi seviyoruz. Türkiye'de yaşıyoruz fakat Türkçeyi konuşamıyoruz. Kendimizi ifade edemiyoruz. Başta zorlandık ama daha sonra alışmaya başladık. Yine de sıkıntılar yaşıyoruz. Bu sorunları, sıkıntıları aşmak için bu kursa katılıyoruz. Türk gazetecilerle ortak projeler yapmak için, insanlarla iyi iletişim kurabilmemiz ve bu mesleği en iyi şekilde yapabilmemiz için Türkçeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bize bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ederim" dedi. - GAZİANTEP