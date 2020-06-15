Suriyeli Fatma, korona virüse şiir yazdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Suriyeli Fatma, korona virüse şiir yazdı

Suriyeli Fatma, korona virüse şiir yazdı Fatma'nın tek dileği, yazdığı şiirini abisinin duyması Yanında bomba patlamasının ardından duyma yetisini kaybeden abisinin de sesini duymasını istiyor Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar Mahallesi'nde yaşayan 10 yaşındaki Fatma Alshikh...

15.06.2020 21:12 | Son Güncelleme: 15.06.2020 21:18

Suriyeli Fatma, korona virüse şiir yazdı

Fatma'nın tek dileği, yazdığı şiirini abisinin duyması

Yanında bomba patlamasının ardından duyma yetisini kaybeden abisinin de sesini duymasını istiyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar Mahallesi'nde yaşayan 10 yaşındaki Fatma Alshikh Ali, dünyayı kasıp kıavuran Koronavirüsü'ne şiir yazdı. Salgının bir an önce bitmesi temennisinde bulunan Fatma, yanında bomba patlaması nedeniyle duyma yetisini kaybeden abisinin de sesini duymasını istiyor.

Abisinin de sesini duymasını istiyor

Yaklaşık 4 yıl önce Suriye'de evlerine yapılan bombalı saldırı sonucu duyma yetisini kaybeden 12 yaşındaki Hazım Alshikh Ali'nin kardeşi 10 yaşındaki Fatma Alshikh Ali, abisinin tekrar sesini duyabilmesini istiyor. Dünyayı kasıp kavuran Koronavirüsü'ne şiir yazan ve en çok abisinin sesini duymasını istediğini dile getiren Fatma, Türkiye'yi de çok sevdiğini belirtti. Biz Suriye'deydik ve orada bir savaş çıktı. Orada yanında bomba patladı. Abim de çok korktuğu için şok yaşadı ve duyma yetisini kaybetti. Biz oradaki doktorlara götürdük, fakat hiçbiri çare bulamadı. Sonrasında savaşın şiddetinin artmasıyla buraya göçmek zorunda kaldık. Yanı başımızda insanlar ölüyordu. Evimiz yıkıldı. Esed rejimi tarafından tüm varlığımıza el konuldu. Biz de göç etmek zorunda kaldık. Şimdi burada okula başladım. Çok çalışıyorum. İleride doktor olmak ve abimi tedavi etmek istiyorum. Abimi çok seviyorum. Yazdığım şiirleri ona da okumak istiyorum" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüsü'ne şiir yazan Fatma savaşın da bir an önce bitmesini diledi. İşte Suriyeli Fatma'nın Koronavirüsü'ne yazdığı şiir;

"Korona olağanüstü, kendinize güvenmeyin. Hapşırıp bizi hasta etmeyin. Bugün büyük bir kafesteyiz hepimiz. Korona içimizde korku salıyor. Yanlışlıkla hapşırırsak, gözler, bizi kovalar ve bizleri küçümser. Şaka amaçlı öksürsek bile sağa sola kaçışır arkadaşlar. Bu bela dünyayı sardı, bu virüs bizi zelil etti, insanların kanına gizlice nüfuz etti. Umutsuz ve çaresiz bıraktılar. Onlar kılıç ve mızrak olmadan savaşır. Herkesi kurban gibi öldürüyorlar. Ey Korona lütfen acele etme, biraz sabret ben bir şey söyleyeceğim. Senden çok korkuyorum, sana karşı çaresizim. Fakirler dua etmekten başka bir şey yapamıyor, kibirli zenginler her şeyi yapıyorlar. Allah bizlere nimetlerini verdi, ancak bizler cimrilik ettik. Bizler ayrıldık bizden sonra zürriyetimiz geldi. Biz her hakkı terk ettik, en verimli suçlarla el sıkıştık ve Allah'a şükretmedik. Kolaylıkla nimetlere eriştik, ancak şükretmedik. Bu Allah'tan ilk tokat. ve gafillikten uyanmak için kötülüğü hayatından çıkar. Dikkat et müsibetler kat ve kat artacak. Çok dua ve tövbe et. Bunları yapar isen Allah herkesi affeder."

Suriyeli Fatma, korona virüse şiir yazdı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu Haber
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti Haber
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi Haber
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Pompalı tüfekli cinayet anı saniye saniye kamerada! Haber
Pompalı tüfekli cinayet anı saniye saniye kamerada!
Cizre esnafı, koronvirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak Haber
Cizre esnafı, koronvirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip
Kolide havasızlıktan boğularak telef olan 4 piton, X-ray'de görüldü
Kolide havasızlıktan boğularak telef olan 4 piton, X-ray'de görüldü
Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında ikinci dalganın başladığını varsayabiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında ikinci dalganın başladığını varsayabiliriz
ABD'de koronavirüs için hidroksiklorokin kullanımı sonlandırıldı
ABD'de koronavirüs için hidroksiklorokin kullanımı sonlandırıldı
Merkezi yönetim bütçesi geçen ayı 17,3 milyar TL açık verdi
Merkezi yönetim bütçesi geçen ayı 17,3 milyar TL açık verdi
İstanbullular dikkat! Önümüzdeki üç saat boyunca gök gürültülü sağanak yağış geliyor
İstanbullular dikkat! Önümüzdeki üç saat boyunca gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Alex'ten Muslera paylaşımı: Kardeşim, Allah seni korusun ve güç versin
Alex'ten Muslera paylaşımı: Kardeşim, Allah seni korusun ve güç versin
Bursa'da mahkeme yazı işleri müdüründe koronavirüs çıktı, 10 kişi karantinaya alındı
Bursa'da mahkeme yazı işleri müdüründe koronavirüs çıktı, 10 kişi karantinaya alındı
İstanbul Üniversitesi, Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı
İstanbul Üniversitesi, Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı
Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Thiago Silva'yı Tottenham'a istiyor
Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Thiago Silva'yı Tottenham'a istiyor
Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı
Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı
Çinli vatandaş, salgını gizlediği gerekçesiyle ülkesine dava açtı
Çinli vatandaş, salgını gizlediği gerekçesiyle ülkesine dava açtı
Yükselişini sürdüren dolar 6,85'ten işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,85'ten işlem görüyor
Borsa, haftaya düşüşle başladı
Borsa, haftaya düşüşle başladı
Domuz bağına yakalanan ayı, 4 saatlik çalışmayla kurtarılabildi
Domuz bağına yakalanan ayı, 4 saatlik çalışmayla kurtarılabildi
Başak Demirtaş'a yönelik ahlaksız saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı
Başak Demirtaş'a yönelik ahlaksız saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı
Fatih Terim, Rize yenilgisi sonrası hakeme isyan etti: Kural oynat diyor da nereye kadar, kırılıncaya kadar mı?
Fatih Terim, Rize yenilgisi sonrası hakeme isyan etti: Kural oynat diyor da nereye kadar, kırılıncaya kadar mı?
Bingöl'deki 5.7'lik depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı
Bingöl'deki 5.7'lik depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı
Depremde yıkılan evden 2 saat önce ayrılan 9 kişilik aile faciadan kurtuldu
Depremde yıkılan evden 2 saat önce ayrılan 9 kişilik aile faciadan kurtuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Murat Kurum Fahrettin Koca Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lara Ezgi Eyüboğlu Burcu Esmersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Tamer Tuna Okan Buruk Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Suriyeli Fatma, korona virüse şiir yazdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 21:38:29. #1.15#
title