Suriyeli Esnaflar Kilis Ekonomisine Katkı Sağlıyor

Suriyeli esnafların, kurdukları işyerleriyle kendi nüfusundan daha fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan Kilis'in kent ekonomisine katkı sağladığı bildirildi.

Kilis Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, uyum ve birlikte yaşam çalışma grubu toplantılarının "duymayan kalmasın" parolasıyla bugün üçüncüsünün düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Kilis Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy ve SGK İl Müdürü Abdülkadir Akkaş tarafından katılımcılara Türkiye'de yabancıların esnaf, işçi ve işverenlere çalışma izinleri vergi kaydı, esnaf odası kaydı yaptırma işlemleri ile ilgili bilgilendirme sunumu yapıldığı bildirildi.

Suriyeli esnafların kent ekonomisine katkılarının arttırılmasının amaçlandığı vurgulanan açıklamada, rekabet ortamı ve alım gücü uygun şartlarda olması için bu tür toplantıların düzenlendiği kaydedildi.